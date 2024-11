“Natal Encantado da Família Madalosso“ já tem datas definidas; Veja o calendário

A partir do dia 24 de novembro até 23 de dezembro, o Restaurante Família Madalosso apresenta a 5ª edição do evento “Natal Encantado da Família Madalosso”, evento que transforma um dos restaurantes mais icônicos de Santa Felicidade num verdadeiro espetáculo natalino para toda a família. O evento, que já se consolidou como parte do calendário de Natal oficial da cidade de Curitiba, traz esse ano o tema “O Expresso de Natal”, apresentando uma vasta programação.

Segundo a executiva do Grupo Família Madalosso, Mariana Werner, a organização estima receber cerca de 70 mil pessoas ao longo do período, reforçando o evento como um dos maiores e mais tradicionais da cidade. “Queremos proporcionar uma experiência mágica e inesquecível para todas as famílias, por isso cada detalhe foi pensado com carinho para que os nossos convidados vivenciem o verdadeiro espírito natalino”, disse.

Natal Encantado da Família Madalosso

A programação do “Natal Encantado da Família Madalosso” conta com apresentações músico-teatrais que, juntamente com uma decoração imersiva e temática, farão os visitantes viverem uma experiência inesquecível.

“Além das apresentações artísticas, o evento contará com diversas atrações para todas as idades como espaços de interação e neve artificial. Entre os pontos altos, haverá um trenzinho que fará passeios ao redor do restaurante, uma montanha-russa temática com trenó, além da roda-gigante que proporcionará vistas deslumbrantes do espaço decorado. Para as crianças, uma caixa de presente com escorrega será pura diversão, assim como o trenó fotográfico e outros destaques que completam a ambientação natalina deste ano. Certamente, será um momento único para toda a família” conta Mariana.

A entrada é gratuita para o público geral e as apresentações musicais contam com duração de cerca de 45 minutos em diversas datas.

Calendário de apresentações no Madalosso

24/11 – Domingo

25/11 – Segunda

27/11 – Quarta

01/12 – Domingo

03/12 – Terça

08/12 – Domingo

10/12 – Terça

15/12 – Domingo

22/12 – Domingo

23/12 – Segunda

Serviço

“Natal Encantado da Família Madalosso: O Maior Natal de Todos”:

Início: 22 de novembro

Término: 23 de dezembro

Local: Restaurante Família Madalosso – Matriz

Entrada: Gratuita

Ingressos para a roda-gigante e a mini montanha-russa serão vendidos separadamente (valores a definir).