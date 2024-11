Caravana do Papai Noel marca chegada do Natal a shopping de Curitiba

O clima natalino já está se aproximando do Shopping Jardim das Américas, que promete tornar este fim de ano ainda mais especial com a Chegada do Papai Noel. O bom velhinho chega no próximo sábado (8) após uma emocionante caravana em ruas próximas ao shopping entre 18h e 20h, espalhando alegria antes da grande revelação da decoração especial.

A festa no shopping começa a partir das 17h com atividades e diversão para toda a família, e às 20h o Papai Noel assume seu lugar no shopping, pronto para receber cartinhas e tirar fotos com as crianças. A noite será marcada também pela inauguração da decoração, cujo tema deste ano é Jardim Musical. Inspirada na natureza e na harmonia da música, a decoração promete criar um ambiente encantador e acolhedor, transformando cada visita em uma experiência mágica.

Experiências para toda a família

Além da presença do Papai Noel, o shopping terá atrações como brinquedos, trenzinho e parquinho para garantir a diversão dos pequenos durante toda a temporada natalina. O Papai Noel estará disponível para receber as crianças e suas famílias todos os dias, da chegada dele no dia 08/11, até o dia 24/12.

Horários do Papai Noel:

Chegada do Papai Noel dia 08/11, às 20h

Todos os dias, das 14 às 20h* (dia 24/12/24, das 10h às 18h)

Fotos com o Papai Noel

Durante o período de 08 de novembro a 24 de dezembro, você poderá registrar momentos especiais com o Papai Noel. As fotos impressas serão vendidas por R$ 25,00 a unidade e cada cópia por R$ 15,00. As fotos digitais serão enviadas via WhatsApp pelo valor de 15,00.

O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações (41) 3366-5885.