Natal de Curitiba: veja as principais atrações de 2024

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024, foi lançado oficialmente na noite desta quarta-feira (30) pelo prefeito Rafael Greca. A programação contará com mais de 100 atrações gratuitas e deve reunir perto de 2 milhões de pessoas. Serão 46 dias de eventos, de 22 de novembro a 6 de janeiro. As apresentações vão até 23 de dezembro e a decoração até 6 de janeiro.

Entre as atrações estão roda-gigante, carrossel, show de drones, cantatas, autos, balé e decorações por toda a cidade. A solidariedade também estará presente com os cardápios especiais do Mesa Solidária, que oferecerá refeições gratuitas de Natal a idosos carentes, desempregados e pessoas em situação de rua.

Auto no Centro Histórico

Como já é tradição, o Largo da Ordem, no Centro Histórico, mais uma vez será o palco inaugural da programação do Natal de Curitiba, no dia 22 de novembro, com um lúdico auto. A tradicional região estará toda decorada e voltará a receber a Árvore da Vida, de 11 metros de altura e enfeitada com 5 mil vasinhos de sálvias.

Guirlandas gigantes e estrelas de Belém irão valorizar as fachadas de prédios históricos como o Palacete Wolf, o Solar do Rosário, a Igreja do Rosário, a Igreja da Ordem, a Casa Hoffmann e o Palácio Garibaldi. Outras duas árvores iluminadas irão embelezar ainda mais o Memorial de Curitiba, que receberá concertos e espetáculos do Pavilhão Étnico, e a Praça João Cândido, onde está o Palácio Belvedere. Gratuito.

Roda-gigante no Natal O Boticário

A roda-gigante será a grande atração do Natal na Rua XV de Novembro, no Centro, com patrocínio de O Boticário. A Árvore da Vida também estará no calçadão mais famoso do Brasil. Com oito metros de altura, a Árvore da Vida, adornada com tons vibrantes de vermelho das flores, fica próxima ao chafariz do calçadão, entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Gratuito.

Carrossel no Passeio Público

Os curitibinhas têm motivos para comemorar, pois o carrossel do Passeio Público estará de volta para alegrar mais um Natal de Curitiba. Além de xícaras malucas e cavalinhos, a atração terá acessibilidade para que as crianças com dificuldade de locomoção também possam brincar.

O Passeio Público ainda receberá decoração especial, com destaque para a grande árvore natalina. Além disso, os portais de entrada do parque receberão uma iluminação especial, criando uma atmosfera festiva. E na Ilha dos Poetas, a Fundação Cultural realizará um espetáculo do Auto de Natal, que vai encantar a todos que verem. Gratuito.

Floresta Encantada na Escola de Sustentabilidade

Sucesso de público no Natal de 2023, a Escola de Sustentabilidade, no Bosque Zaninelli, será palco novamente da Floresta Encantada, com patrocínio da Electrolux. Para completar, a Fundação Cultural de Curitiba irá realizar um espetáculo inspirado nos poemas da Helena Kolody e Olavo Bilac. Gratuito.

Árvore de Natal do Centro Cívico

Localizada na Avenida Cândido de Abreu, na rotatória em frente à Prefeitura Municipal, no Centro Cívico, a árvore com patrocínio da Volvo terá mais de 51 mil microlâmpadas em LED e 18 metros de altura. Gratuita.

Nosso Coração está em Festa no Parque Barigui

No icônico Parque Barigui acontecerá o corredor de atrações Caminho de Luz para pedestres e ciclistas, com patrocínio da Ligga. Pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção também poderão percorrer o circuito natalino usando as scooter patrocinadas pelo Grupo Air. E com vista para o lago do Parque Barigui acontecerá um grande show natalino que tem como cenário o skyline da cidade. Gratuito.

Árvore natalina de 25 metros e show de drones

Quase em frente ao Caminho de Luz do Parque Barigui, bem no meio do lago, outra atração imperdível da programação de Curitiba: a imponente árvore de Natal, que este ano terá 25 metros de altura. Em dezembro, acontecerá um show de drones luminosos, junto à árvore de Natal, no céu do Barigui. A atração tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi. Gratuito.

Catedral de Luz

Patrimônio histórico e cultural da cidade, a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais receberá um espetáculo inédito, um show que promete unir a tecnologia com a emoção da música ao vivo. O espetáculo dos músicos será sincronizado com uma projeção interna. Gratuito.

Drive-Thru no Parque Náutico

Tradicional drive-thru do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. No Parque Náutico, os visitantes percorrem as diversas estações natalinas, desde os portais iluminados, passando pela casa do Papai Noel, árvores de Natal e a história do Natal. Gratuito.

Feiras de Natal

As tradicionais feiras de artesanato do Natal de Curitiba, sucesso entre curitibanos e turistas, voltam acorrer nas praças Osório e Santos Andrade. Serão mais de 80 barracas repletas de produtos artesanais, desde decorações natalinas até itens de vestuário e acessórios, além de comidinhas.

Natal na Mário Tourinho

O Consórcio Servopa volta a patrocinar a decoração “instagramável” do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, no Campina do Siqueira. Destaque para pacotes de presentes gigantes que serão espalhados por todo o jardinete. Gratuito.

Oratório de Natal do Parque Tanguá – Noite do Coração

O Oratório de Natal do Tanguá reunirá um elenco de 40 artistas que vão celebrar com o público o Natal de Luz em um dos mais belos cartões-postais da cidade. Nessa edição, o parque vai ganhar um adorno especial: uma escultura do Pégasus, o cavalo alado da mitologia grega, será instalada na parte central da cabeceira do espelho d’água.

As árvores natalinas que vão compor a decoração serão dispostas uma em cada lado e as apresentações musicais vão acontecer em um palco 360º, que será instalado em cima do espelho d’água. Durante as apresentações, as crianças irão receber “corações iluminados”, patrocinados pelo Minipreço, que tornará o momento ainda mais emocionante. O patrocinador ainda fará a doação de brinquedos para crianças atendidas pela FAS. Gratuito.

Natal no Jardim Botânico

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal de 11 metros de altura, o espaço receberá a Grande Estrela de Belém, sucesso do ano passado, que irá compor um cenário ainda mais especial com toda a decoração. E para completar a atração nesse ponto turístico da cidade, a Fundação Cultural de Curitiba realizará a apresentação de uma Ópera que acontecerá nas escadarias da cidade. Gratuito.

Natal nas Regionais de Curitiba

As nove Ruas da Cidadania de Curitiba e a Administração Regional da CIC ganharão decoração especial, com a tradicional árvore e rosácea de luz e receberão um espetáculo produzido pela Fundação Cultural de Curitiba. Já a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo reunirá mil crianças. As atrações nas regionais têm patrocínio da Uninter. Gratuito.

Para Celebrar Juntos o Natal

Espetáculo musical patrocinado pelo Hard Rock Café será realizado em praças da cidade. Gratuito.

Natal no Mesa Solidária

A solidariedade estará presente nos cardápios especiais do Mesa Solidária, que oferecerá refeições gratuitas de Natal a idosos carentes, desempregados e pessoas em situação de rua. O cardápio natalino do Mesa Solidária terá patrocínio do Restaurante Madalosso. Gratuito.

Trilha de Luz no Bosque Alemão

A decoração da trilha João e Maria do Bosque Alemão será decorada integralmente com motivos natalinos, uma opção a mais de passeio para os curitibinhas. Gratuito.

Balé nas Ruínas São Francisco

Mais uma temporada do espetáculo O Quebra Nozes nas Ruínas São Francisco. Obra-prima da dança clássica, criada por Tchaikovsky em 1891, a montagem para o Natal de Curitiba conta com a participação de 30 bailarinos da Curitiba Cia de Dança. Ao lado do palco, uma árvore de luz de 12 metros completa o belo cenário. Gratuito.

Ópera no Memorial Paranista

O Memorial Paranista do Parque São Lourenço receberá o Oratório de Natal de Curitiba. Atores, bailarinos e cantores contam o nascimento de Jesus Cristo em um espetáculo de teatro, dança, ópera e circo para encerrar as festividades do Natal de Curitiba. Gratuito.

Natal no Paço

O tradicional Natal no Paço da Liberdade realizará mais uma edição. A fachada na unidade Sesc Paço da Liberdade será a tela para a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada. Artistas se juntarão para contar uma história natalina. Gratuito.

Natal no Palácio Avenida

O 34º Natal do Palácio Avenida, parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023, terá o tema AbraLaços. Serão três dias de apresentações (13 a 15/12), sendo o primeiro dia um ensaio geral, sempre às 20h15. O evento contará com um coral natalino de 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento. O Bradesco é o realizador da tradicional atração natalina da capital paranaense. Gratuito.

Natal da Família Moletta

No Umbará, a decoração iluminada das dez casas e de toda a rua sem saída volta a compor a programação do Natal de Curitiba. Além das luzes, árvore de Natal, flores, guirlandas, presépio, Papai Noel e outros detalhes, o local contará com uma praça de alimentação. A atração é paga.