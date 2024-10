Feijoada solidária celebra 30 anos de ala essencial do Hospital Erasto Gaertner

Em comemoração aos 30 anos do Serviço de Cuidados Paliativos do Erasto Gaertner, a Feijoada Solidária promete união, sabor e solidariedade, em um único evento. No dia 09 de novembro, o aconchegante espaço Ópera de Bambu, localizado na Rua Nestor Victor, 434, Água Verde, será o cenário desse encontro especial. Toda a arrecadação será destinada às atividades do Hospice Erasto Gaertner.

Primeira unidade de cuidados paliativos do Sul do Brasil a prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospice Erasto Gaertner realiza um trabalho essencial na oferta de cuidados integrados a pacientes sem possibilidade terapêutica curativa de convênios e particulares.

Em 2023, a unidade contabilizou mais de 31 mil atendimentos, 94% deste total pelo SUS. O espaço busca proporcionar qualidade de vida, alívio do sofrimento e dignidade aos pacientes, contando com uma equipe dedicada ao atendimento de necessidades não somente físicas, mas também mentais e espirituais.

“A Feijoada Solidária é uma iniciativa especial, pois reúne a comunidade em torno de um objetivo maior: apoiar o Hospice Erasto Gaertner e celebrar os 30 anos do Serviço de Cuidados Paliativos do hospital”, comenta Fernando Cesar de Oliveira, diretor executivo administrativo do Hospital Erasto Gaertner.

“Esse evento não é apenas uma oportunidade de confraternização, mas também uma forma de garantir que continuemos oferecendo cuidados humanizados e de alta qualidade a pacientes em suas etapas mais delicadas de vida, especialmente aqueles atendidos pelo SUS. Convidamos todos a participar deste almoço em família, somando esforços para fortalecer nossa missão de promover dignidade e qualidade de vida.”

A Feijoada Solidária

Na foto, Hospice do HEG. Foto: Marcelo Andrade

Os ingressos da Feijoada Solidária estão disponíveis por R$100, permitindo que os participantes desfrutem de feijoada à vontade. As entradas podem ser adquiridas diretamente no Hospice Erasto Gaertner ou na Tesouraria do Hospital Erasto Gaertner. Para facilitar a participação, é possível efetuar o pagamento via PIX ou cartões de crédito e de débito.

Outras doações para a unidade também estão disponíveis por meio do canal: https://doe.erastogaertner.com.br/

A Feijoada Solidária em prol do Hospice Erasto Gaertner será no dia 9 de novembro, a partir das 11h, no Ópera Bambu (Rua Nestor Victor, 434, Água Verde). Mais informações pelos telefones (41) 3123-7600 ou (41) 99824-5201.