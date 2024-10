“Bom moço” Fabiano Cambota traz show “Avós e Violão” a Curitiba

O “bom moço” Fabiano Cambota, comediante, apresentador e músico/vocalista da Banda Pedra Letícia, é a atração da noite deste sábado (2) no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório, em Curitiba. Com o show “Avós e Violão”, trocadilho maroto com seu talento vocal e o sucesso que faz com as jovens senhoras, ele traz para a capital paranaense (além de trocadilhos) muita história boa e alegres canções.

A Tribuna do Paraná conversou com o artista nesta semana para apresentar aos curitibanos um panorama do que deve ser a apresentação deste sábado. “É um prazer falar com vocês. Vamos nos divertir um monte neste sábado com o show Avós e Violão, que é uma brincadeira com o fato das velhinhas gostarem muito de mim – e eu adoro isso. Deve ser meu jeito de ‘bom moço’”, diverte-se.

Ainda há ingressos disponíveis para o show, ao preço inicial de R$ 50,85 (meia entrada, com taxas). Há uma série de grupos que têm direito ao benefício, como doadores de sangue, estudantes, idosos, professores, pessoas que compraram ingresso pro show do Bruno Mars e Clube Disk Ingressos. Clique para comprar!

A apresentação tem como mote “ser feliz”. “Não tem um roteiro definido, mas temos algumas histórias divertidas, que realmente aconteceram comigo. O que nos norteia mesmo é mostrar que a vida precisa ser levada com leveza, sobre rir das coisas e de si mesmo. Temos que levar a vida com bom humor e o show é sobre isso”, explicou.

E ser feliz em Curitiba tem um significado especial para Cambota. “A expectativa é altíssima, pois não estarei apenas no maior teatro de Curitiba. Quando eu comecei minha carreira, lá atrás em Goiânia, sempre sonhei em me apresentar aí. É uma honra saber que Curitiba me recebe tão bem, ainda mais agora no maior palco da cidade”, contou.

Fabiano Cambota é vocalista da banda Pedra Letícia, que existe desde 2005, e é especialista em rock/cômico. As letras bem humoradas fazem graça sobre tudo, especialmente sobre o dia a dia de seus integrantes. “Apesar de ser um show de comédia, que fala de comédia, tem músicas do Pedra Letícia com certeza. Faço músicas comentadas, explicando a origem delas. Então é bem legal para conhece, saber a história por trás das letras, e quem não conhece, que passa a saber um pouco mais da banda”.

Artista completo

Foto: Reprodução / Instagram

Aos 47 anos, Cambota é um artista completo. Além do talento musical e literário, já que suas letras, apesar de cômicas, têm uma base de muita cultura popular, Cambota é comediante de stand up e apresentador virtuoso. Além do sucesso de seu canal no Youtube (Crankshaft), ele comanda desde 2015 o programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, canal de TV fechada especializado em humor.

Perguntamos o que ele mais gosta de fazer, mas ele não soube escolher apenas uma atividade. “Impossível precisar o que mais gosto. Sou um privilegiado de poder fazer dois shows tão diferentes (os da banda e meus solos), mas que de certa forma levam alegria, diversão, comédia e riso para as pessoas. São duas emoções muito diferentes, mas sou um privilegiado de viver isso. Com a banda, tocamos as músicas que as pessoas querem ouvir, que elas já conhecem. Nos solos, as pessoas querem coisas novas. É delicioso fazer as duas coisas”.

Ao lado de Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura, Cambota recebe convidados para entrevistas inusitadas, numa mistura de talkshow com gameshow. O programa tem plateia e é sucesso há quase uma década.

“O programa é um sucesso, mas um sucesso que surpreendeu a gente. Quando começamos, em 2015, a gente não imaginava que alcançaria tanta gente, que as pessoas se divertiriam tanto. As pessoas deixam a gente entrar na casa delas e participar da conversa como se todos estivéssemos no sofá. As pessoas que estão ali ou nos assistem, se sentem próximas incluídas”, orgulha-se Cambota.

Muito do sucesso do A Culpa é do Cabral e também de uma (ou mais) geração de comediantes se deve à internet, às redes sociais. Cambota assina embaixo. “A internet catapultou a comédia de forma impressionante. A comedia é inclusiva. O que fazemos todo dia é mandar meme, rir das cosias, procurar diversão e lazer na internet. Para quem produz comédia, a internet alavancou tudo de forma assustadora. Não precisa ter um contrato com nenhum programa de TV ou emissora para ter destaque. As redes têm de tudo. Basta ter talento para se destacar e isso é lindo”, disse.

Cambota convida os leitores da Tribuna a acompanhar o show deste sábado. “Agradeço a todos o carinho e faço o convite: Sábado, dia 2, no teatro Positivo. Vamos rir juntos, nos divertir. Será um encontro inesquecível”, finalizou.

O show deste sábado é promovido pelo Curitiba Comedy Club. “O Cambota já tem uma historia antiga com o Curitiba Comedy Club, desde 2010 quando vinha toda semana se apresentar. Ficamos muito honrados quando ano passado ele nos pediu para organizar a apresentação dele no Teatro Positivo. O show do Cambota é um show daqueles em que a gente não vê o tempo passar. Não é raro a gente mesmo, que está trabalhando, se perder no tempo e só se dar conta que mais uma hora se passou quando ele fala que está encerrando o show. O show é muito completo e pra toda a família”, disse Joca Madalosso, produtor do evento.

O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. A abertura da casa às 20h30 e show às 21h30. Os ingressos podem ser adquiridos no DiskIngressos!