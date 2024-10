Curitiba terá mais de 100 atrações de Natal por toda a cidade

Faltando menos de dois meses para o Natal, celebrado em 25 de dezembro, Curitiba já entra no clima da festividade de final de ano. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Rafael Greca fará o lançamento da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. Na ocasião também será lançada a campanha Natal Solidário 2024, de doações de brinquedos para crianças acolhidas pela Fundação de Assistência Social (FAS). O lançamento será no Memorial de Curitiba, às 19 horas.



Com o tema Nosso Coração Está em Festa, a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais tem previsão de início no dia 22 de novembro. Serão 46 dias de duração e mais de 100 atrações, espalhadas por toda a cidade. Conforme informado pela administração municipal todas as apresentações serão gratuitas, como nas edições anteriores.

O Natal de Curitiba já é considerado uma das principais atrações turísticas do fim de ano no país. A programação deste ano deve trazer algumas novidades para o público e renovar o compromisso de ser ainda mais solidário, inovador, inclusivo e sustentável. Durante o lançamento o prefeito deverá explicar sobre os locais de doação dos brinquedos e destacar as principais atrações da programação de Natal deste ano.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?