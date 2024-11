Natal em Curitiba; Árvore gigante começa a ser montada no Barigui lotada de tecnologia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024, que será aberto oficialmente no dia 22 de novembro, começa a transformar um dos cartões-postais mais conhecidos da capital, chamando a atenção de moradores e turistas. Nesta quarta-feira (11), a estrutura da gigante árvore de Natal no Parque Barigui começou a ganhar forma e será ainda maior.

Com 25 metros de altura, três metros a mais do que nas edições anteriores, a maior árvore da cidade terá mais de 50 mil microlâmpadas em LED, que serão acesas dentro de duas semanas com as demais decorações da cidade.

A atração, que também ganhará um show com 700 drones em dezembro, tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi.

A árvore, que já virou uma tradição da maior programação de fim de ano do Brasil, fica em uma pequena ilha artificial do lago do Parque Barigui e poderá ser visitada até 6 de janeiro.

Para o transporte da estrutura da árvore para a ilha, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente construíram uma ponte provisória, que será desmontada ao final da decoração.

Mais atrações

A enorme estrutura irá integrar três das atrações que ocorrerão no Barigui. Além da árvore de 25 metros, o tradicional parque terá um Caminho de Luz com patrocínio da Ligga e espetáculos em um palco próximo as duas outras experiências promovidos pela Fundação Cultural de Curitiba.

O Caminho de Luz da Ligga, que poderá ser percorrido a pé ou de bicicleta, também será inclusivo. Pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção também poderão percorrer o circuito natalino usando as scooter patrocinadas pelo Grupo Air.

Árvore de Natal em Curitiba no ano passado. Foto: Reprodução/SMCS.