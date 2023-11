Ramones Day: festa punk em Curitiba celebra 30 anos do álbum ‘Acid Eaters’

Nesta sexta-feira (24), o Jokers Pub será palco da 10ª edição do tradicional Ramones Day. Neste ano, a festa será uma grande comemoração das três décadas do lançamento do álbum “Acid Eaters” (1993), o penúltimo da discografia dos Ramones.

O evento contará com dois shows especiais: o primeiro fica a cargo da banda curitibana Magaivers, que apresentará um repertório composto por grandes clássicos dos Ramones e, também, algumas músicas “lado B”.

Na sequência, o DJ Rafael Trucker comandará a festa até o início do segundo show, no qual os integrantes dos Magaivers executarão o álbum “Acid Eaters” na íntegra, ao lado de diversos convidados diferentes que se revezarão para tocar as 13 músicas da tracklist do disco.

O evento também contará com um estande de merchandising no qual o público poderá adquirir produtos exclusivos que foram produzidos especialmente para a festa (camisetas, moletons, e copos).

Os drinks serão da Bucko London Dry Gin, bebida que é produzida de maneira artesanal no tradicional estilo London Dry, com ingredientes 100% naturais.

Os ingressos antecipados custam R$ 25 e podem ser adquiridos por meio da plataforma Go Ingressos e no próprio Jokers. No dia do evento, o valor será outro.

A casa abre às 18h para o happy hour e a festa começa às 21h. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Ramones Day

O Ramones Day foi criado em 2009 pelo ex-vocalista da banda Dedo Podre, Otavio Tambosi, e pelo ex-baterista dos Pinheads, Eduardo Munhoz.

A intenção inicial do evento era comemorar os 15 anos do histórico show dos Ramones em Curitiba, que foi realizado na Pedreira Paulo Leminski, em 1994, e ainda contou com a presença do Sepultura (que teve que interromper a apresentação logo no início por causa de uma tempestade que desabou sobre Curitiba), do Viper, e dos Raimundos.

A partir de 2015, o Ramones Day passou a ser organizado pelo DJ e radialista Mauricio Singer (Mauricião) e pelo produtor Max Leean. Desde 2019, a festa é realizada no Jokers Pub, que é um dos mais tradicionais bares da noite curitibana.

Nesta edição, a festa será uma grande celebração de um dos álbuns mais emblemáticos dos Ramones. “O curioso é que o ‘Acid Eaters’ já é um álbum de covers, então, é uma homenagem às homenagens. Porém, os Ramones deixaram tudo tão com a cara deles que, para nós, é um dos melhores discos deles. Para os curitibanos, o Acid Eaters’ tem essa importância extra, pois foi o disco da tour que trouxe a banda para cá pela primeira vez”, diz Mauricião.

Ramones

O quarteto estadunidense Ramones foi formado em 1974 no distrito do Queens, em Nova York, por Joey Ramone (vocal), Johnny Ramone (guitarra e backing vocals), Dee Dee Ramone (baixo e backing vocals), e Tommy Ramone (bateria).

Utilizando uma fórmula básica de poucos acordes, energia e velocidade, os Ramones foram um dos criadores do Punk Rock e continuam a influenciar bandas em todo o mundo, inclusive, em Curitiba. Ao todo, o grupo lançou 14 full lengths e quatro álbuns ao vivo.

O último disco de estúdio dos Ramones, “Adios Amigos”, foi lançado em 1995, e o show derradeiro da banda aconteceu no dia 6 de agosto de 1996, no The Palace, na Califórnia.

A apresentação contou com a participação de convidados de peso, entre eles, Chris Cornell e Ben Shepherd (Soundgarden), Eddie Vedder (Pearl Jam), e Lemmy Kilmister (Motörhead).

Em 2002, a banda passou a fazer parte do Rock’n’roll Hall of Fame, entidade na qual estão representados boa parte dos maiores ícones da história da música mundial.

Serviço

O que: 10º Ramones Day.

Quando: 24 de novembro (sexta-feira), a partir das 21h.

Onde: Jokers Pub (Rua São Francisco, 164, Centro).

Valores: Ingressos a R$ 25. A compra pode ser realizada por meio da plataforma Go Ingressos (https://goingressos.com.br/evento/ramones-day) e no próprio Jokers Pub. No dia do evento, o valor será outro.

