Parque temático Bolofofos é atração gratuita em shopping de Curitiba

O Parque dos Bolofofos é a nova atração do shopping Pátio Batel entre os dias 6 a 30 de julho. A atividade é gratuita e está localizada no piso L1, no átrio do shopping. Entre as brincadeiras, estão atividades como gira-gira, escorregador, pula-pula e um circuito com diversas atividades lúdicas, disponíveis para crianças pequenas.

O Parque é para crianças de três a 12 anos de idade, com turmas de meia em meia hora. Já as crianças de 0 a 2 anos poderão participar de atividades lúdicas. Vale ressaltar que as crianças até seis anos incompletos devem estar, todo o tempo, acompanhadas dos pais e/ou responsáveis.

Haverá também duas turmas especiais para crianças do espectro autista. Elas acontecem no dia 16 de julho às 12h e às 12h30.

A inscrição prévia para todas as turmas pode ser feita a partir desta quarta (05) na página do evento: www.patiobatel.com.br/bolofofos

Bolofofos é um projeto musical criado em 2014 por Eduardo San Marino. A ideia surgiu quando ele teve seu segundo filho e estava procurando conteúdos infantis. A turma é formada por 5 bichinhos que se assemelham a bolinhas peludas. A animação, que é um sucesso com milhões de visualizações, está disponível no YouTube e no Amazon Prime Video.

O famoso “Funk do pão de queijo” – com os versos “Pão, pão, pão, pão, pão de queijo / Isso é tudo que eu desejo” – é um dos hits mais famosos da turma, com 1,3 bilhão de visualizações, uma das prediletas dos pequenos.

O Pátio Batel fica na Avenida do Batel, 1868 – Batel.

