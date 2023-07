Shopping de Curitiba tem aventura jurássica com o Dino Park

A mais nova atração de férias do Shopping Jardim das Américas, em Curitiba, é o Dino Park. Um evento inédito repleto de diversão e descobertas, onde todas as crianças são convidadas a explorar o fascinante mundo jurássico.

Durante as férias de julho, os pequenos aventureiros terão a oportunidade de visitar um espaço temático preparado para proporcionar experiências lúdicas e sensoriais. O Dino Park acontece de 07 a 30 de julho, das 14h às 20h, na Praça de Eventos do Shopping Jardim das Américas – 2º Piso. O ingresso custa R$ 5,00 por criança.

No Dino Park, os desafios começam logo na entrada, onde as crianças terão que passar por uma divertida “Cama de Gato” sem encostar nas tramas. Em seguida, elas serão transportadas para um autêntico sítio arqueológico, onde poderão fazer descobertas incríveis na areia. Réplicas de fósseis serão encontradas e os pequenos arqueólogos aprenderão a identificar e catalogar cada achado.

Na mesa de atividades, os participantes poderão soltar a imaginação e criar as tags dos objetos encontrados no sítio arqueológico. Em seguida, desafios de montagem aguardam os exploradores: eles terão a oportunidade de montar o esqueleto de um dinossauro em 3D e um quebra-cabeça vertical.

A diversão continua com a montagem da pegada do temido Tiranossauro Rex e uma corrida para ver quem consegue atingir a velocidade do veloz velociraptor. E para testar as habilidades de escapar de um T. Rex, os pequenos aventureiros poderão se aventurar em uma mini-escalada emocionante.

O shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.

