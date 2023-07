Tradicional festival chega a Curitiba pela primeira vez em dezembro

Em dezembro, precisamente no dia 9, a Ligga Arena (Estádio do Athletico) recebe o Universo Alegria, festival que existe há 15 anos, mas que chega a Curitiba pela primeira vez. O evento reúne alguns dos principais nomes do sertanejo universitário, como Maraia e Maraísa e a sensação Ana Castela, além de Wesley Safadão, o grupo de samba e pagode Menos é Mais e diversos artistas.

Palco de grandes shows nos últimos anos, o estádio tem várias opções de setores para acomodar os espectadores. Daquele que tem ingressos mais em conta, como nas Cadeiras Superiores (meia entrada a partir de R$ 45 + taxas), até o Onstage, que leva os ocupantes para a frente do palco, com comida e bebida liberada, ao preço de R$ 1 mil.

Veja o lineup completo do festival!

Ana Castela

Maiara & Maraisa

Wesley Safadão

Mari Fernandez

Dennis

Menos é Mais

Lennon

MC Ryan SP

Kamisa 10

Banda Terezo

Classificação: Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais, de 16 a 18

anos desacompanhados nas áreas sem open bar e 16 a 18 anos nas áreas open bar somente com os pais. Portadores de necessidades especiais: PNE espaço (limitado) reservado. Estacionamento pago no local.

Veja os setores e valores dos ingressos:

CADEIRA SUPERIOR: Espaço com cadeiras sem numeração, localizado no anel

superior. Ocupação por ordem de chegada. Bares (alimentação e bebida à venda) e banheiros exclusivos. Acesso pelos portões J e M. Valores atuais: R$ 90 (R$ 45 meia entrada) + taxas.



CADEIRA SUPERIOR OPEN BAR: Espaço com cadeiras sem numeração, localizado no anel superior. Ocupação por ordem de chegada. Open bar de água cerveja e refrigerante. Bares para venda de alimentação e bebidas quentes e banheiros exclusivos. Consumo de bebidas alcóolicas exclusivo para maiores de 18 anos, identificados por pulseira. Sendo necessário documento que poderá ser solicitado em mais de uma oportunidade. Acesso pelos portões C e F. Ingresso: R$ 180 + taxas



CADEIRA VIP OPEN BAR GETÚLIO VARGAS e Brasílio Itiberê: Espaço com cadeiras sem numeração, localizado próximo ao gramado. Ocupação por ordem de chegada. Bares: Open bar de água, cerveja e refrigerante, e venda de alimentos e bebidas quentes. Serviço até 23:30h. Consumo de bebidas alcóolicas exclusivo para maiores de 18 anos, identificados por pulseira. Sendo necessário documento que poderá ser solicitado em mais de uma oportunidade. Banheiros exclusivos. Acesso pelo portão H. Ingressos: R$ 230 + taxas



BALADA VIP OPEN BAR: Espaço no gramado com piso especial, próximo do palco. Ocupação por ordem de chegada. Open bar de água, cerveja e refrigerante, e venda de alimentos e bebidas quentes. Serviço até 23:30h. Consumo de bebidas alcóolicas exclusivo para maiores de 18 anos, identificados por pulseira. Sendo necessário documento que poderá ser solicitado em mais de uma oportunidade. Banheiros exclusivos. Acesso pelos portões K e L. Ingressos: R$ 200.



FRONTSTAGE: Espaço para assistir aos shows em frente ao palco no gramado com piso especial. Bares: Open bar de água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky, gin e energético, e venda de alimentos. Serviço até 23:30h. Consumo de bebidas alcóolicas exclusivo para maiores de 18 anos, identificados por pulseira. Sendo necessário documento que poderá ser solicitado em mais de uma oportunidade. Banheiros exclusivos. Acesso pelos portões B e G. Ingressos: R$ 420 + taxas.



ONSTAGE: Área exclusiva mais desejada no Universo Alegria. Estrutura com lounge decorado com todo conforto. Espaço para assistir aos shows em local exclusivo próximo aos artistas. Serviço All Inclusive: Open bar de água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky, espumante, energético (bebidas importadas) e buffet Internacional com sushi. Consumo de bebidas alcóolicas exclusivo para maiores de 18 anos, identificados por pulseira. Sendo necessário documento que poderá ser solicitado em mais de uma oportunidade. Serviço até 23:30h. Banheiros exclusivos. Acesso pelo portão E. Ingressos: R$ 1.000 + taxas



