Parque dos Dinossauros reabre com descontos de 50% em fevereiro

Para alegria das crianças e adultos, o Parque dos Dinossauros, em Quatro Barras, reabriu para visitação. O local funciona de domingo a segunda-feira, com visitação para o público geral aos domingos, das 10h às 17h, e atendimentos a grupos e escolas durante a semana, mediante agendamento.

Para celebrar a reabertura, em fevereiro, os ingressos têm valor promocional: todos pagam meia-entrada, no valor de R$25. Crianças até 2 anos, PCDs e autistas têm entrada gratuita mediante comprovação. Os ingressos estão à venda na bilheteria, localizada na entrada do local, e o estacionamento é gratuito.

O Parque conta com mais de 50 obras, entre dinossauros e outras esculturas. Os animais pré-históricos ficam no quintal da casa do artista Jonas Corrêa e a visita dura aproximadamente 1h30, mas o tempo de permanência no parque é livre.

No espaço, ainda há a reprodução em tamanho real de espécies como tiranossauro, velociraptor e o pterodáctilo. Também filhotes, ovos e grandes fósseis podem ser encontrados, além dos materiais necessários para a criação das obras, como a argila, por exemplo.

O Parque fica na Rua Valentin Andreatta, 790, Borda do Campo – Quatro Barras.. Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) | Grátis para crianças de até 02 anos, PCDs e pessoas com Autismo. Valor promocional durante o mês de fevereiro de 2024: todos pagam meia!

