Interessados em conhecer mais sobre o universo, a vida urbana, a energia, o meio ambiente e a cultura já podem programar sua visita no Parque da Ciência Newton Freire Maia, que fica em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os agendamentos para o primeiro semestre tanto para o público geral quanto para grupos escolares estão abertos desde a última quinta-feira (15).

LEIA MAIS – Parque dos Dinossauros reabre com descontos de 50% em fevereiro

Criado para divulgar e popularizar a ciência, o espaço conta com cinco pavilhões temáticos chamados Introdução, Cidade, Energia, Água e Terra. Em cada um deles, os visitantes podem interagir com itens que compõem a exposição e aprender mais sobre os temas.

As visitas acontecem de segunda a sexta para grupos escolares e aos sábados à tarde para o público geral. O agendamento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, por telefone – (41) 2104-6000, 2104-6001 e 2104-6002 – e, em caso de vagas esgotadas, há a possibilidade de entrar na lista de espera.

O espaço organiza ainda eventos específicos de observação do céu e palestras sobre ciência e tecnologia. Para mais detalhes, consulte o site oficial.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!