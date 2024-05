Pais do “bebê Metallica” de Curitiba ganham viagem internacional com a banda

Foi em 2022, durante o show de uma das maiores bandas do mundo, que o filho da Joice e do Jaime veio ao mundo. Durante os acordes de “Enter Sandman”, do Metallica, em pleno Estádio Couto Pereira, o Luan chegou na vida deles.

A família foi surpreendida um mês depois do nascimento do Luan com um presente especial enviado pela banda. Eles receberam um cartão autografado pelos quatro integrantes da banda (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo), além de diversos bodys temáticos do Metallica.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem em carrão de luxo é preso com um quilo de ouro na BR-277

>> Família de Curitiba tem o DNA da barbearia no sangue com a 4ª geração em atuação

Ao lembrar da história do casal, a cerveja Bud Zero resolveu presentar o casal com uma surpresa: levá-los em uma “missão” para uma turnê internacional do Metallica, na Europa. Afinal, o Luan quis vir ao mundo quando ainda faltavam três músicas para o fim do show.

“O show foi adiado duas vezes, por conta da pandemia. E, quando finalmente chegou o dia, a gente nem imaginava que ia ter que pausar um sonho pra realizar outro”, conta Joice, emocionada com a surpresa.

E como tudo isso aconteceu: durante a noite da última segunda-feira (20) o casal foi convidado a vir ao Estádio Couto Pereira. Chegando lá, Bud Zero propôs um cenário emocionante, que fez eles voltarem ao dia em que tudo aconteceu.

Após um vídeo relembrando tudo o que rolou, foi feita a proposta: que tal ser a cara de Bud Zero, em um cenário especial mundo afora? Com o convite aceito, o casal está de malas prontas para uma viagem para a Europa no segundo semestre deste ano, em data a ser escolhida por eles.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?