Um homem foi preso ao transportar um quilo em joias de ouro na tarde desta segunda-feira (20), na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, no extremo Oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe deu ordem de parada ao condutor de um Audi/Q3, que estava com um amassado na lateral. Ele trafegava na BR-277.

Questionado sobre o destino da viagem, o motorista informou aos policiais que saiu de São Paulo em direção à Assunção, no Paraguai, por meio da BR-277. Ele disse ainda que o veículo é do patrão dele, que mora na cidade de destino da viagem, e que não tinha nenhuma mercadoria ilícita e não estava armado.

Porém, durante a fiscalização no interior do carro na BR-277, a equipe da PRF encontrou cerca de um quilo de ouro em forma de joias e barras. O homem disse que o ouro pertencia ao patrão e não apresentou nota fiscal das mercadorias.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de evasão de divisas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu- PR.

