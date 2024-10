Oktober Curitiba terá cardápio de restaurante de Witmarsum; ingressos à venda

A Oktober Curitiba está chegando. Entre os dias 18 e 20 de outubro, a 2ª edição da maior celebração da cultura alemã na capital paranaense chega ao Pavilhão de Eventos do Parque Barigui. Em 2023, a festa recebeu mais de 20 mil pessoas durante quatro dias.

Fazendo parte do calendário oficial de Curitiba, a Oktober de 2024 estará repleta de pratos da culinária típica alemã. Serão diversas opções gastronômicas, com preparos para todos os gostos e bolsos. O Bierwit, da Colônia Witmarsum, será responsável pelo preparo das comidas típicas.

No menu, opções variadas, como a Torta Alemã, sobremesa que já conquistou os brasileiros; o Bretzel, massinha em nó macia e finalizada com sal grosso polvilhado; e o Eisbein, famoso joelho de porco assado à pururuca, servido cortado que pode ser servido com purê de maçã ou chucrute.

Outros destaques do menu do evento ficarão por conta do Currywurst, que leva salsicha de porco vermelha temperada com molho curry, e pode acompanhar batatas fritas; e das Bockwurst e Bratwurst, salsichas tradicionais alemãs – sendo a primeira preparada com carne de vitela e porco e a segunda com carne de porco e bovina.

Para completar, opções um pouco mais exóticas: Pirulito de Torresmo, feito com torresmo frito no palito; a massa Spätzle Goulash, feita com ovos caipiras no molho de carne de boi e de porco em cozimento lento com deliciosos tomates e especiarias; a massa Spätzle Queijo, feita com ovos caipiras no molho de queijos, um blend de queijo parmesão, muçarela e queijos finos de Witmarsum.

Oktober Curitiba também terá pratos tradicionais

A festa também contará com opções mais tradicionais para o paladar brasileiro, que serão preparadas por operações famosas na cidade de Curitiba como 10 Pastéis e Au-Au, além de Jack Burguers, Empada Brasil e os food trucks Pirô na Batatinha, X Pernil, Vive La Crepe e Mister Churros.

Ingressos para a Oktober Curitiba 2024 ainda estão disponíveis

A Oktober Curitiba será realizada no pavilhão de eventos Parque Barigui, contando com bares temáticos, tendas gastronômicas, espaço kids e palco para apresentações musicais, com shows nacionais e de danças típicas.

A 2º edição da Oktober Curitiba vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de outubro, a partir das 11h, no pavilhão de eventos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 20,13 por meio dos canais Disk Ingressos e no site do evento.

