Chuva intensa? Curitiba tem previsão de aumento da temperatura e temporais

A terça-feira (15) vai ser de tempo nublado em Curitiba e parte do Paraná. Existe a chance de garoar durante o dia devido à forte concentração de nuvens na região. A chuva deve vir com mais intensidade durante a semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece estável na maior parte do estado. Entre o oeste, sudoeste e centro-sul, a instabilidade deve aumentar com previsão de com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Há risco para temporais localizados.

Em Curitiba, mesmo com o tempo nublado e com possibilidade de garoa, a temperatura aumenta com o passar das horas. A máxima prevista é de 24°C.

Chuva nos próximos dias

De acordo com o Simepar, devido ao tempo mais abafado, na quarta-feira (15) aumenta a condição para ocorrência de temporais isolados. Na capital, a chuva também vai aparecer. Chama a atenção a temperatura, que pode bater 26°C em Curitiba.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?