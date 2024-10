Festival da Carne de Onça entra para o calendário de eventos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festival da Carne de Onça, que celebra o mais tradicional prato da culinária de Curitiba, passou a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade. O projeto proposto pelo vereador Jornalista Marcio Barros foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (15) na Câmara dos Vereadores. Anualmente o festival acontece no mês de setembro e é organizado pela Curitiba Honesta.

Em seu discurso, Marcio Barros exaltou a importância do festival para a atração de turistas. “Só quem trabalha e entende os setores ligados ao turismo sabe que qualquer iniciativa, como o Festival de Inverno, são iniciativa que fomentam o turismo e fazem as pessoas escolherem Curitiba como destino. E o Festival da Carne de Onça pode ganhar ainda mais destaque, por ser algo único da cultura de Curitiba”, disse. “O festival gera emprego, renda, traz turistas e coloca Curitiba em evidência”, complementou.

Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, criadora do festival, serviu porções do prato mais curitibano de todos para quem esteve na sessão da Câmara dos Vereadores. “Ficamos muito felizes, pois demonstra que nosso trabalho é relevante para a gastronomia de Curitiba. Além de nos ajudar na busca de patrocínios e apoios da cidade”, disse à Tribuna.

O último Festival da Carne de Onça aconteceu entre setembro e outubro, mobilizando 42 estabelecimentos, que serviram o prato a um preço único de R$ 24.

Na semana passada o Festival do Pão com Bolinho, outra criação da Curitiba Honesta, também foi incluído no calendário de festas locais.

