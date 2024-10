Curitiba recebe sessão de cinema movida a energia solar; tem pipoca grátis

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O encanto do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado pelo Circuito UNESCO, no Paraná, nas cidades de Lapa (15/10) e Curitiba (16/10), a partir das 18h30, com várias atividades para todas as idades.

Na telona serão exibidos curtas-metragens e o filme “Cibernéticas”. A entrada é livre, não precisa de ingresso e tem distribuição de pipoca.

O CineSolar no Paraná é viabilizado pela UNESCO no Brasil, com apoio do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, e é realizado pela Brazucah Produções.

“Trazer o CineSolar para o Paraná representa uma iniciativa que vai além da diversão, mas oportunidade única de aprendizado para nossos estudantes e suas famílias, unindo sustentabilidade, ciência e tecnologia. Ao vivenciar o cinema movido a energia solar, os alunos não apenas assistem a um filme, mas também aprendem sobre a importância das energias renováveis e o impacto positivo que isso pode gerar no nosso futuro”, afirma Roni Miranda, secretário de Estado da Educação.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela.

Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

“Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, ir ao cinema é um programa caro para as famílias que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolar é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas. Afinal, assistir a filmes com os amigos é muito mais legal! E, no primeiro cinema do Brasil que funciona com energia limpa e renovável, é melhor ainda”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

Com ações em conjunto com a UNESCO no Brasil, o CineSolar ajuda o planeta cumprindo 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas). E também colabora na iniciativa #EDUCASTEM2030, realizada de forma pioneira no país para a mobilização de meninas e mulheres nas áreas de STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática).

O CineSolar proporciona à comunidade acesso a filmes relacionados às temáticas e debate nas sessões de cinema, tendo alcançado mais de 5 mil estudantes em nove estados.

“A UNESCO considera fundamental promover o acesso das meninas e das mulheres às carreiras científicas. O projeto #EDUCASTEM2030 busca combater a exclusão de meninas e mulheres nas áreas de STEM para construir um futuro mais democrático, justo e sustentável. A parceria com o CineSolar é essencial para levar conteúdo de qualidade, por meio do audiovisual, para populações com dificuldades de acesso à cultura e, ao mesmo tempo, promover a educação nas áreas de STEM”, afirma a Diretora e Representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.

Lançado pela Brazucah Produções, há 11 anos o CineSolar transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 2300 sessões (com exibição de 220 filmes) e 690 oficinas para 341 mil pessoas de 700 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal.

Programação!

Lapa (PR)

Sessões de Cinema – Terça-feira (15/10)

Horários:

18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens + bate-papo

Local: Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga – Rua Alexandre Hornung, 468 – Distrito Mariental – Lapa/PR

Curitiba (PR)

Sessões de Cinema – Quarta-feira (16/10)

Horários

18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens + bate-papo

Local: Colégio Estadual João Bettega – Rua Visconde do Serro Frio, s/n – Novo Mundo – Curitiba/PR

