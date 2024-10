Fundadora de restaurante famoso, Flora Madalosso vai virar Cidadã Honorária do Paraná

Flora Madalosso Bertolli receberá o título de Cidadã Honorária do Paraná nesta segunda-feira (14), às 18 horas. Flora é fundadora do conhecido Restaurante Madalosso, localizado no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

Com pratos da culinária italiana, o restaurante é considerado um ponto turístico da capital paranaense. Além disso, o espaço também é reconhecido no setor gastronômico por promover o desenvolvimento cultural da cidade.

A homenagem à Flora, instituída pela Lei nº 22.127/2024, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), será entregue em sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Em 2015, Flora contou um pouco da sua trajetória para a Tribuna do Paraná. O que hoje é uma grande referência no bairro, começou com apenas três panelas, 18 pratos e alguns talheres no pequeno restaurante Flórida (atual Velho Madalosso), que tinha capacidade para apenas 24 lugares. Relembre a história de Flora e do Madalosso!

Contribuições de Flora Madalosso Bertolli

De acordo com a Alep, o título de Cidadã Honorária é um reconhecimento pelo impacto que Flora teve no Paraná. Além de ser uma referência na culinária local, o Restaurante Madalosso também desempenha um papel ativo em ações sociais, como o Programa Mesa Solidária, que oferece refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo Anibelli Neto, conceder esse título a Flora é uma forma de celebrar sua história de vida, marcada pela visão empreendedora. “Flora Madalosso é um exemplo de perseverança e de amor ao Paraná. Este título é uma forma de reconhecer formalmente sua dedicação ao nosso estado e sua contribuição para a nossa comunidade”, destacou o parlamentar.

Flora já recebeu cidadania honorária de Curitiba

A entrega oficial será realizada no plenário da Alep, em uma cerimônia que contará com a presença de autoridades, familiares e amigos de Flora, além de representantes do setor gastronômico e empresarial do estado.

Flora Madalosso Bertolli já foi reconhecida em outras ocasiões, como ao receber a cidadania honorária de Curitiba e a Ordem Estadual do Pinheiro.

