Carne de onça e Barreado na lista das piores comidas do Brasil?

Uma lista polêmica causou rebuliço nos últimos dias para os amantes da gastronomia popular, especialmente para os paraenses. O site TasteAtlas divulgou aquelas que seriam as 37 piores comidas brasileiras. Na 37ª posição esta a nossa amada carne de onça, prato típico de Curitiba, e o tradicional barreado, prato símbolo do litoral do Paraná, ficou com a 34ª posição.

Lista é lista, gosto é gosto. Mas os critérios de formulação da tal lista deixam uma coisa bem clara: esse povo não entende bulhufas da boa gastronomia popular tupiniquim. A despeito de concordar com alguns pratos, a maioria não faz o menor sentido (e nem estou falando ainda dos nossos pratos paranaenses.

Cortes de carne são “pratos ruins”? Só se mal preparados. Sagu na lista? Ceis tão malucos. Maionese (a nossa salada de batatas) e cajuzinho? Não tem como levar a sério.

Carne de onça. Foto: Ilicilho Netto / Gazeta do Povo

Primeiramente vamos falar da carne de onça, a “melhor das piores” da lista. Começou tudo errado, pois eles chamam de carne de onça aquele negócio em que colocam conhaque, páprica e não sei mais o que. A carne de onça original, que merece esse nome e que em breve terá o selo de indicação geográfica, é feita com carne moída de patinho (que aliás é o 15º da lista), cebola branca, cebolinha verde, sal, pimenta, azeite e broa de centeio. E só.

Pergunta pro Sérgio Medeiros, do Curitiba Honesta, ou para turma da AAonça, que eles te explicam tudo sobre o assunto. Então se for para avaliar a carne de onça tradicional de Curitiba, só aceitamos avaliação do produto original.

Morretes – Litoral do Paraná – Barreado. Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Agora, botar o barreado na lista é sacanagem. Achar o Cuscuz paulista ruim, OK… Aquele “bolo” com azeitonas é feio demais. Arroz com pequi? Claro, imagine se mal feito você comendo aqueles espinhos do mal. Maria-mole?, aceito… treco doce demais, esquisito demais. Agora, barreado?

Fazer um bom barreado é obra para artistas da culinária. Carne bem cozida, desfiada cuidadosamente, temperos e especiarias, arroz branquinho, banana madurinha, uma farinha de qualidade e aquele pirão chicletudo. É bom demais.

Não concordo com essa lista, mas brincadeiras (todas elas) à parte, entendo que ela existe justamente para mexer com a turma, ainda mais nas redes sociais. E essa daí cumpriu com seu objetivo.

Agora, se colocam a Cini Gengibirra na lista eu taco fogo nesse site 🙂

Veja a lista dos 37 “piores” pratos brasileiros.

Cuscuz Paulista (2.8); Arroz com Pequi (3.1); Acém (3.1); Paleta (3.2); Maria-mole (3.3); Lagarto (3.3); Sequilhos (3.5); Sagu (3.5); Tareco (3.5); Coxão Mole (3.5); Ostra ao bafo (3.5); Pé-de-moleque (3.6); Quibebe (3.6); Músculo (3.6); Patinho (3.6); Maniçoba (3.6); Peito (3.6); Sanduíche de mortadela (3.7); Salada de maionese (3.7); Cajuzinho (3.7); Salpicão de frango (3.7); Abará (3.7); Caldo de piranha (3.7); Biscoito de polvilho (3.8); Canjica (3.8); Mocotó (3.8); Bolo formigueiro (3.8); Caruru (3.8); Pato no tucupi (3.8); Pamonha (3.9); X-Tudo (3.9); Galinhada (3.9); Casadinhos (3.9); Barreado (3.9); Creme de papaya (3.9); Baba-de-moça (3.9); Carne de onça (3.9).

