Paraná lança edital de estudo para novas rodovias no Litoral

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) publicou nesta sexta-feira (11) o Edital do Estudo de Viabilidade Técnica, Socioeconômica, Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) do Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná, que prevê a implantação de 151 quilômetros de novas rodovias na região.

A abertura das propostas está marcada para o dia 9 de dezembro, no portal de compras do governo federal, o Compras.gov. O investimento estimado para elaboração do estudo é de R$ 4.162.625,03, com prazo de execução de 15 meses após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

Um EVTEA-J analisa todos os aspectos prévios à elaboração de projeto e execução de uma obra do ponto de vista de sua viabilidade, propondo várias alternativas para sua realização.

+ Leia mais: Sem cobertura, novo ponto de ônibus em Curitiba deixa passageiros à mercê do tempo

No caso do Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná serão três trechos específicos estudados:

Trecho 1: segmento norte, entre a BR-277 (Marta) e a BR-116 (Alpino) com 55 quilômetros de extensão, além de um novo acesso ao Porto de Antonina, com 10 quilômetros de extensão;

Trecho 2: segmento sul, entre a BR-277 (Marta) e a BR-376, na divisa com Santa Catarina, com 62 quilômetros de extensão;

Trecho 3: segmento conectando o Trecho 2 e a PR-508, contornando a parte norte da Baía de Guaratuba, com 24 quilômetros de extensão.

O objetivo é melhorar o acesso aos portos paranaenses, aos municípios do Litoral, e a integração com a malha viária de Santa Catarina e São Paulo.

“Vamos atender o setor logístico melhorando o acesso aos portos de Antonina e Paranaguá, o setor turístico com mais infraestrutura para deslocamento, e toda a população do Litoral, desafogando o tráfego e encerrando os congestionamentos nas rodovias atuais, principalmente na alta temporada” explica o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

+ Veja mais: Programação religiosa em Curitiba celebra dia de Nossa Senhora Aparecida

Segundo ele, o EVTEA-J do Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná vai se guiar pelo desenvolvimento sustentável.

“Vamos ouvir a população, os usuários das rodovias, os produtores rurais, os ambientalistas, os municípios, levar em conta todas as obras em andamento, como a Ponte de Guaratuba, e as obras previstas para os próximos anos, enfim, todo aspecto será levado em consideração para propor as melhores alternativas possíveis”.

Fases do estudo

Morretes, 29 de agosto de 2023.Roberto Dziura Jr/AEN

O EVTEA-J tem duas fases, a preliminar e a executiva. Na fase preliminar são elaborados os Estudos Ambientais, Estudos de Tráfego, Estudos Geológicos/Geotécnicos, Estudos Socioeconômicos e Estudos de Traçado.

Na fase executiva está prevista a Análise Técnica das alternativas analisadas, Definição e cálculo dos custos, Definição e cálculo dos benefícios, Comparação entre Benefícios e Custos, Análises de sensibilidade e Socioeconômica de Custo-Benefício (ACB), Análise Jurídica e Matriz de Risco e Conclusões e Recomendações.

A SEIL ficará responsável por acompanhar todos os trabalhos e fiscalizar a execução do contrato, conforme os critérios estabelecidos em edital e anexos.

Chuvas – A malha rodoviária do Litoral é composta pelas rodovias federais BR-277, BR-376 e BR-116, e as rodovias estaduais PR-340, PR-405, PR-407, PR-408, PR-410, PR-411, PR-412, PR-508, PR-804 e PR-808.

Em anos recentes, devido às fortes chuvas características do último trimestre, a região chegou a ter bloqueios simultâneos na BR-376, BR-277 e PR-410, praticamente isolando o Litoral do resto do Estado.

Estas situações serão completamente evitadas pelo Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná, que vai melhor interligar todas as rodovias federais e os municípios, garantindo mais alternativas para o tráfego de veículos.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram