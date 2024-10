Sem cobertura, novo ponto de ônibus em Curitiba deixa passageiros à mercê do tempo

Há cerca de 20 dias atrás os moradores da região do Portão, em Curitiba, ganharam um novo ponto de ônibus, na rua Ponta Grossa, em frente ao número 261. Porém, o ponto só está sinalizado pela placa colocada no alto de um poste. Não há um piso diferenciado e uma cobertura para proteger os usuários em dias de sol e chuva.

A linha Água Verde, do sistema do transporte coletivo de Curitiba, é uma das que passam pelo local e já está atendendo normalmente os passageiros, com parada para entrar e sair do veículo. Entretanto, em dias como esta sexta-feira (11), os usuários do sistema esperam na chuva.

Um morador da região que conversou com a reportagem, mas preferiu não se identificar, disse que a instalação do ponto na rua era uma reivindicação antiga e que havia sido solicitada.

“Já que atenderam o pedido deviam ter deixado o ponto pronto, com estrutura, antes de começar a funcionar. Quem depende do ônibus fica esperando na chuva. Em dias de sol ainda dá para se proteger embaixo das árvores, mas com chuva fica difícil”, comenta o morador da região que entrou em contato com a redação da Tribuna do Paraná.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Outro problema apontado pelos moradores é o fato do ponto ter sido instalado na frente da entrada de um condomínio residencial, além de ter uma lombada na rua bem na frente.

Prefeitura de Curitiba promete estrutura em ponto de ônibus

Por meio da assessoria de imprensa, a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo da cidade, informou que vai implantar a estrutura do ponto de ônibus no local.

Antes, porém, o Departamento de Manutenção Urbana da Regional Portão vai ampliar a calçada. Conforme a nota, o trabalho deve começar assim que as condições climáticas melhorarem.

