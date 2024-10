Mulher perde mais de R$ 3 mil em loja de bolos em Curitiba; vídeo

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou um vídeo de uma mulher que perdeu aproximadamente R$ 3,5 mil em uma loja de bolos no bairro São Francisco, em Curitiba.

De acordo com a delegada da PCPR Daniele Correa Antunes, a situação aconteceu no dia 30 de setembro deste ano, por volta das 16h30. A mulher, ao mexer na própria bolsa, derrubou o dinheiro e não percebeu.

No vídeo é possível ver o momento em que ela derrubou. Segurando uma criança, ao sair da loja ela chegou a pisar no dinheiro, mas não notou. Agora a polícia pede ajuda da população para encontrá-la.

Assista:

Vídeo: Divulgação/PCPR

“A PCPR solicita a ajuda da população para a identificação dessa mulher, que, infelizmente, perdeu uma quantia significativa. Se alguém conhecer a mulher nas imagens divulgadas, pedimos que entre em contato com a polícia. Sua colaboração pode ser fundamental para ajuda”, solicitou a delegada.

A delegada ainda informou que se a mulher dona do dinheiro for identificada, ela deve comparecer à delegacia de policia do 3° Distrito, localizada na Rua Solimões, 1640, no bairro Vista Alegre.

A PCPR solicita a colaboração da sociedade para localizar a mulher. Informações podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3561-1100.

