Trio de Curitiba escala negócio após investir na paixão por discos raros e colecionáveis

Música, camisetas e legado para a eternidade. Um trio em Curitiba mantém a paixão de criança na profissão que escolheu atuar como adulto, levando conhecimento e muita raridade para a casa das pessoas. As feiras de vinil atraem cada vez mais admiradores, dentro de um nicho que se abraça na história para contar o futuro.

Werkley Ramm e Silva, Celso Ramos Filho e Gilber de Oliveira Pontes formam uma equipe experiente no mundo das feiras de vinil, colecionáveis e Variedades do ramo musical curitibano. A CWB Vinil Fest.

Há 35 anos, Werkley abria a primeira loja do Espaço Alternativo vinil, CD, DVD, livros e colecionáveis no Shopping Sete, no Centro. “Digo que era um encanto lá atrás o vinil, e isso retornou como uma febre. As pessoas gostam de pegar o disco na mão, manusear a capa e sentir que aquilo é diferente. Lembro quando meu avô e meu pai tinham uma caixinha, é magia”, disse o empresário que atualmente tem a loja na Rua Paula Gomes.

Outro grande empreendedor é o Celso Ramos, que seguiu os passos do pai no ramo da serigrafia. A tradição de usar camisetas de bandas de rock surgiu na década de 1960, quando os jovens começaram a usar como uma forma de expressão. O primeiro registro de uma camiseta de banda de rock foi a de Elvis Presley.

“Eu montei a Asteca e deu grande repercussão no mundo do skate e do rock. Eu fui músico de bandas de Curitiba e tinha essa relação da camiseta com o som. Na sequência, fizemos a Ruídos, uma continuação dos projetos. Já os vinis, há quatorze anos voltei a comprar e hoje tenho um acervo pessoal de 2 mil discos. A partir disso, comecei a integrar com outros colecionadores e temos a CWB Vinil Fest.

Já o trio fica completo com o Gilber, um apaixonado por música, e DJ das antigas que faz a turma balançar o esqueleto com hits de sucesso. O curitibano com 52 anos começou com o vinil na década de 1980 e tocou em baladas para centenas de pessoas. Aliás, você destas baladas antigas de Curitiba que marcaram época?

A partir de 2005, entrou no mundo das feiras e se apaixonou. “Ver a molecada comprando não tem preço. Antes, o jovem falava que escutava o Led Zeppelin pelo pai, hoje eles querem coisa nova ou antiga por eles. Perguntam sobre a agulha, é muito legal. Digo que a galera nova tem sustentado às feiras”, reforçou com orgulho o DJ Gilber, que trabalha comercializando itens musicais na Personal Record pela internet.

Quando será a próxima feira de vinil?

Será neste fim de semana, no dia 13 de outubro, a 4ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Variedades, organizada pelo coletivo CWB Vinil Fest. Serão mais de 8 mil discos de vinil de 20 expositores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com vários estilos musicais.

Para completar as atrações, estarão disponíveis fitas K7, cartuchos de videogame antigos, objetos da cultura geek, antiguidades variadas, brinquedos e itens colecionáveis, objetos 3D, bonecos funko, action figures, camisetas temáticas com estampas de rock e cinema, chocolates, doces, vinhos, cosméticos, artesanatos e bijuterias, entre outros.

Quem vai ser bem-vindo são as crianças. Haverá uma atividade inédita, com oficinas de audição de histórias infantis. Será uma oportunidade para os pequenos terem um primeiro contato com as vitrolas portáteis e disquinhos coloridos que fizeram sucesso nos anos 60 e 70. “É uma feira para desfrutar o dia. As crianças nem sempre elas conhecem os discos, importante incentivar ainda mais esse público”, completou Werkley Ramm e Silva.

E para quem curte videogames antigos, haverá vários jogos e consoles à venda, além de games portáteis, tanto atuais quanto retrô. E ainda será possível jogar gratuitamente durante a feira em aparelhos originais Nintendo e Mega Drive. Estão disponíveis dois consoles com os jogos Super Mário e Sonic para fazer a alegria dos aficionados.

Serviço:

4ª Feira do Vinil, Colecionáveis & Variedades

Dia: 13 de outubro de 2024

Horário: Das 10h às 18h.

Local: Ginásio do Ukra Bar/Clube Poltava

Rua Pará, 1079, Água Verde.

Reservas pelo WhatsApp (41) 3521-7603

Entrada gratuita

Evento Pet friendly

Instagram: @cwb_vinilfest

