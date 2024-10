Programação religiosa em Curitiba celebra dia de Nossa Senhora Aparecida

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado neste sábado (12), contará com várias celebrações em Curitiba e na Região Metropolitana.

A Arquidiocese de Curitiba conta com 6 paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. Missas, procissões, momentos de oração e outras atividades serão realizadas para acolher os fiéis e proporcionar uma experiência de fé e devoção.

Seja em uma missa especial ou em uma procissão, é válido celebrar o dia em família. Confira a programação abaixo:

1. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Magro

10h00 – Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida

11h15 – Carreata com a Imagem

11h45 – Benção dos carros

11h30 – Almoço festivo

14h00 – Festival de Prêmios

Endereço: Rua das Camélias, 163 – Jd. Boa Vista I – Campo Magro

Contato: (41) 3677-8617

2. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Pinhais

Sexta, dia 11

20h – Missa e Novena com Coroação de Nossa Senhora

Sábado, dia 12

08h30 – Carreata saindo da Matriz

10h30 e 19h – Santa Missa | 15h – Missa das Crianças

Domingo, dia 13

7h30 e 10h – Santa Missa

12h – Almoço

Endereço: Rua Rio Iguaçu, 360 – Weissopolis – Pinhais

Contato: (41) 3668-8344

3. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário

Sábado, dia 12

08h – Santa Missa

09h – Início da venda do bolo da padroeira com medalhinhas

10h – Santa Missa

11h às 13h30 – Benção dos carros

11h30 – Almoço festivo (Alcatra por R$120,00 – serve 2 pessoas)

15h – Santa Missa e bênção das crianças

19h – Santa Missa após procissão pelas ruas e show de fogos de artifício silenciosos

Endereço: Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 – Seminário, Curitiba (PR)

Contato: (41) 3274-3477 (Secretaria Paroquial).

4. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Sítio Cercado

Sábado, dia 12

08h – Procissão, após a procissão, Santa Missa

11h – Venda de porções

14h – Brincadeira para as crianças

15h – Terço

18h – Santa Missa

19h – Baile com a banda Gui Pereira e Grupo Novo Gaitaço, em seguida Desfile das Rainhas

Domingo, dia 13

10h – Santa Missa, em seguida almoço festivo

14h – Show de prêmios

Endereço: Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 – Seminário

Contato: (41) 3274 – 3477

5. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba

Sábado, dia 12

8h30 – Missa Solene

9h00 – Passeio Ciclístico com a Mãe Aparecida

10h30 – Santa Missa presidida por Dom Adenis (Bispo Auxiliar de Curitiba)

12h00 – Almoço (delivery – risoto e frango assado) e serviço de bar e lanchonete, venda do bolo da padroeira e loja com artigos religiosos

13h e 15h – Missa Solene

16h30 – Carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro Uberaba e bênção dos carros

19h00 – Missa Solene com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar

Domingo, dia 13

12h – Almoço festivo

14h – Show de prêmios

Endereço: Rua Augusto Steembock, 100 – Uberaba

Contato: (41) 98508-7251

6. Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Largo

07h30 – Procissão saindo da Igreja São Sebastião (Rondinha) em direção à Matriz

10h00 – Benção dos veículos

10h00 – Santa Missa Solene

12h00 – Almoço festivo

14h00 – Festival de Prêmios, com vendas de pastel, bolos e bebidas

Endereço: R. Francisco Xavier de Almeida Garret, 2435 – Centro, Campo Largo – PR, 83601-230

Telefone: (41) 3032-3065

