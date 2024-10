Exclusivo! Fábio Jr. surpreende fã antes de show em Curitiba! Baita emoção

A sexta-feira (11) foi de emoção em uma casa na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Nadir da Silva, cozinheira, e fã de Fábio Jr. recebeu a mensagem do artista que fará show neste sábado (12) na Ligga Arena.

Na mensagem enviada por Fábio Jr. ele agradeceu pelo carinho e deu o recado. “Vou te ver no show, né?”, avisou o artista.

Ao receber a mensagem, Nadir não conseguiu controlar a emoção. “Não estou acreditando, estou tremendo. Acho que não vou aguentar”, disse Nadir ao conversar por vídeo com a reportagem da Tribuna do Paraná. (veja o vídeo).

A paixão começou na infância

Nessa semana, a Tribuna contou a história da fã. Nadir da Silva, 55 anos, cozinheira, nascida em Cascavel, na região oeste do Paraná, veio pequena para Curitiba. Na infância, ao escutar as músicas de Fábio Jr. se apaixonou com as canções e decidiu se tornar uma grande fã.

“Essa paixão é desde pequena quando escutava ele nas rádios. Gosto também dele atuando na televisão, é um artista completo”, reforçou Nadir.

Para comprovar a paixão por Fábio Jr, Nadir tem várias tatuagens relacionadas ao cantor. Além disso, dentro de casa, quadro, fotos e fitas de apresentações do artista ilustram essa simpatia. “Tenho o nome e frases tatuadas de momentos importantes da vida dele. A novidade é o quadro que posso ficar olhando”, comentou a cozinheira.

Além de Fábio Jr, a dupla Chitãozinho & Xororó estará se apresentando com a turnê “Por Todos os Tempos“. Que tal entrar no clima com o clássico Amém Amor?

Serviço

Os dois shows serão na Ligga Arena, dia 12 de outubro (sábado), a partir das 20h. O estádio fica na Rua Buenos Aires, 1260, Água Verde, em Curitiba. Os ingressos terão preços que variam de R$ 95 (meia-entrada de cadeira superior) a R$ 2.500 (mesa para quatro pessoas) de acordo com o setor, modalidade escolhidos e lotes vigentes.

