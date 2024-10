Que tal um programa diferente? Morretes Chef começa neste sábado

Neste fim de semana, nos dias 12 e 13 de outubro, começa a 4ª edição do Morretes Chef, um evento gastronômico que reúne criações exclusivas de 10 chefs de destaque da culinária paranaense, que ficarão disponíveis nos restaurantes participantes durante o festival.

Além da parte gastronômica, o fim de semana de abertura do Morretes Chef contará com diversas atividades culturais, que ocuparão vários pontos da cidade.

No Coreto da Praça dos Imigrantes, a partir das 10h50 serão realizadas aulas show com os chefs participantes, além de apresentações musicais do Trio na Madrugada, grupo de samba e chorinho formado pelos músicos Julião Boêmio (Cavaquinho), Vinícius Chamorro (violão, voz) e Ricardo Salmazo (pandeiro, voz), que promete animar o público no fim de semana de abertura do evento, sob o comando do apresentador Heitor Humberto.

Exposição Fotográfica, Feira Agroecológica e os Roteiros e Expedições Origem também ocorrem na cidade.

Exposição fotográfica “Da Terra ao Prato”

Durante os dias de realização do Morretes Chef, o Instituto Mirtillo Trombini e o fotógrafo Guto Souza, especializado em fotografia de alimentos, apresentam uma exposição especial.

Intitulada “Da Terra ao Prato”, a exposição, que leva curadoria de Rafaella Trombini, consiste em uma celebração do processo gastronômico e um convite para a reflexão sobre a origem do que consumimos. As lentes do fotógrafo captaram o olhar dos produtores locais, as cozinhas e os personagens de Morretes, assim como dos ingredientes transformados em arte pelos chefs convidados.

O Instituto Mirtillo Trombini fica localizado no Largo Lamenha Lins, 66, no Centro.

Feira Agroecológica Origem

O fim de semana de abertura do Morretes Chef ainda contará com a Feira Agroecológica Origem, que ocupa a Estação das Artes, trazendo diversos ingredientes que inspiraram os chefs participantes a desenvolverem suas criações para o evento.

À disposição do público estarão produtos in natura e também minimamente processado pelos produtores locais, como: pães de fermentação natural, granola, sanduíches, molho de pupunha com pimenta orgânico, geléias, farinha de banana orgânica, produtos de beleza da Mata Atlântica, méis e própolis de abelhas nativas (sem ferrão), conservas com frutas e alimentos praticamente exclusivos do local, como a Azeitona do Ceilão, Doce CAIÇARA: goiaba, jambolão e Lulo e geléia de Juçara e Mana Cubiu.

A Feira Agroecológica Origem ocorrerá no sábado (12), das 15h às 20h, e no domingo (13), das 11h às 16h. A Estação das Artes fica localizada na R. Visconde do Rio Branco, 30, no Centro.

O Morretes Chef oferece ainda roteiros para interessados em conhecer produções como Bala de Banana de Antonina ou a Cachaça de Morretes, produtos de Indicação Geográfica. Além dos dois passeios que podem ser realizados diretamente pelo público, o evento também disponibiliza a Expedição Terra e Mar: Origem, com visitação ao cultivo de Ostras e vivência do Siri Guaçu.

Mais informações no site do evento: morreteschef.com.br/roteiros

Entradas criadas pelos chefs e restaurantes participantes

Chefs convidados para o Morretes Fest. Foto: Divulgação / Guto Souza

Com o objetivo de destacar o que há de melhor da gastronomia do litoral paranaense, o Morretes Chef desafiou os chefs participantes a criarem opções irreverentes a partir dos ingredientes da região, como um prato de boas-vindas para quem for apreciar o queridinho de Morretes, o Barreado. Todas as criações serão servidas em porcelanas Germer, selecionadas exclusivamente pelos chefs.

Fish’n Chips Caiçara

O Chef André Pionteke, que em Curitiba atua à frente do Kitsune Nipo-Atlântica, criou o “Fish n’ Chips Caiçara”, preparado com peixe empanado frito, mandioca frita e servido com molho de açaí e maionese. A entrada estará disponível no Restaurante Casarão, localizado no Largo Dr. José Pereira dos Santos, 25, no Centro Histórico.

Pionteke atua na área da gastronomia há mais de 15 anos, tendo notória trajetória pelo programa MasterChef Profissionais, em 2018, além de ter sido premiado como Chef Revelação, pela Gazeta do Povo.

Ceviche de Banana

“O Ceviche de Banana na Tapioca Suflada” foi a entrada criada pela Chef Claudia Krauspenhar, do Restaurante K.sa em Curitiba. A opção estará disponível no Bistrô da Villa, localizado no Largo Dr. Lamenha Lins, 66.

Formada em Gastronomia pelo Centro Europeu, Claudia logo ganhou destaque por sua atuação, recebendo o prêmio de Chef Revelação, pela Revista Veja Curitiba. Participou do reality show “Mestre do Sabor”, da Rede Globo, comandado pelo Chef Claude Troisgros, e seu restaurante em Curitiba recebeu o Prêmio de Melhor Restaurante da Região Sul pela Revista Prazeres da Mesa, em 2023.

Salada Thai de Camarão

A Chef Claudia Dotti, do Restaurante Rosa Thai, preparou a “Salada Thai de camarão, com laranja e banana da terra, com molho de capim limão e melado”, que estará disponível no Villa Morretes, localizado na R. Almirante Frederico de Oliveira, 155.

Dotti é formada em Gastronomia pelo Centro Europeu e atua no segmento com foco na cozinha asiática, tendo frequentado o curso profissional da escola tailandesa Blue Elephan, em Bangkok.

Asufish Caiçara

O Chef Danilo Takigawa, que atua à frente do Restaurante Asu, preparou para o Morretes Chef o “Asufish Caiçara”, composto por pão de mandioca, peixe marinado empanado, maionese, tartar de banana da terra, alface americana e ovas de peixe voador. A opção estará disponível na Casa do Rio, localizada na Al. João de Almeida, 9.

Takigawa aposta em uma cozinha repleta de técnicas, em que o sabor é o elemento central de cada prato. Foi finalista do programa Mestre do Sabor e, em 2023 e 2024, foi eleito “Chef 5 Estrelas” pelo Prêmio Bom Gourmet.

Vinagrete diferente

O “Vinagrete de Camarão com Maracujá e Chips de Mandioca”, foi a entrada criada pelo Chef Eduardo Richard, do Lemí Gastrobar, em Curitiba. Sua criação ficará disponível no Restaurante Nhundiaquara, localizado na R. Gen. Carneiro, 13, em Morretes.

Richard deu início em sua carreira na gastronomia por meio de sua participação na 6ª edição do Masterchef Brasil, em 2019, transformando a cozinha em sua profissão.

Tartare de banana

O Chef Fredy Ferreira, que atua à frente do A Caiçara, preparou para o Morretes Chef o “Tártar de Banana da Terra e Manga com Coulis de Maracujá”, que estará disponível no Restaurante Ponte Velha, localizado na R. Almirante Frederico de Oliveira, 13.

Com mais de 15 anos de experiência na área da Gastronomia, Ferreira tem como foco a cozinha regional, criando pratos com influência das culturas caiçaras que abrange os estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Palmito e chips de banana

Já o Chef Hermes Custódio, do Gianttura Ristorante, preparou o “Mantecato de Pupunha in Natura, com Chips de Banana e Crocante de Barreado do Litoral Paranaense”, que poderá ser conferido no Restaurante Terra Nossa, localizado na R. Quinze de Novembro, 109.

Custódio atua na gastronomia há mais de duas décadas, já tendo servido mais de mil cardápios de sua autoria, além de ministrar a disciplina de Cozinha Clássica, no Centro Europeu.

Carne de onça a cachaça

A entrada do Chef Ivan Lopes é a “Carne de Onça temperada com cachaça e Ceviche de banana da terra, com chips de mandioca e biju de farinha de mandioca do Litoral Paranaense”, que ficará disponível no Hakuna Matata, localizada na Reta do Porto, Km 4,9.

Natural de Pernambuco, Lopes, que atua à frente do Restaurante COIN, em Curitiba, é conhecido por integrar elementos da gastronomia brasileira em menus com toques inovadores, trazendo influências globais e combinando criatividade e tradição em sua cozinha.

Porco, melado e cachaça

O Chef Lucas Amaral preparou o Hakusai Roll, que consiste em “rolinho de acelga, recheado com blend suíno, cogumelos, cebolinha, pimenta dedo de moça, melado e cachaça de morretes, servido com vinagre de banana da terra e molho cítrico”. A opção estará disponível no Restaurante Olimpo, localizado na R. Antônio Gonçalves de Nascimento, 17.

O chef carioca, que atua à frente do Restaurante Emy by Kazuo, destaca a cozinha asiática e possui quase 10 anos de experiência ao lado do Chef Kazuo Harada, recém estrelado pelo Guia Michelin.

Siri e farofa

Já o Chef Rafael Krieger, do Antonina 336, preparou para o Morretes Chef uma entrada que consiste em “siri refogado, caldo de moqueca e farofa crocante com farinha de mandioca do litoral paranaense”. Sua criação estará disponível no Restaurante Madalozo, localizado na R. Almirante Frederico de Oliveira, 16.

A paixão de Krieger pela gastronomia começou desde cedo, quando aprendeu a cozinhar sozinho ainda criança. Sua trajetória profissional na cozinha começou com sua formação em Gastronomia no Senac, em 2012, e desde então, segue criando pratos e opções inspiradas na culinária caiçara em em sua paixão por frutos do mar.

Alguns dos pratos criados exclusivamente para o evento. Foto: Divulgação / Guto Souza

Confira a programação que ocorrerá no palco Coreto Praça dos Imigrantes:

Sábado (12)

10h50 – Apresentação musical – Trio na Madrugada

11h20 – Abertura oficial com o Chef Celso Freire

11h30 – Aula-show com o Chef Hermes Custódio

12h – Apresentação musical – Trio na Madrugada

12h30 – Aula-show com a Chef Claudia Doti

13h – Apresentação musical – Trio na Madrugada

13h30 – Aula-Show com o Chef Fredy Ferreira

14h – Aula-Show Sebrae

14h30 – Aula-Show com o Chef Eduardo Richard

15h –Apresentação musical – Trio na Madrugada

15h30 – Aula-show com o Chef Lucas Amaral

Domingo (13)

10h50 – Apresentação musical – Trio na Madrugada

11h20 – Abertura oficial com o Chef Celso Freire

11h30 – Aula-show com a Chef Claudia Krauspenhar

12h – apresentação musical – Trio na Madrugada

12h30 – Aula-show com o Chef Danilo Takigawa

13h – Apresentação musical – Trio na Madrugada

13h30 – Aula-show com o Chef Rafael Krieger

14h – Aula-Show Sebrae

14h30 – Aula-show com o Chef André Pionteke

15h – Apresentação musical – Trio na Madrugada

15h30 – Aula-show com o Chef Ivan Lopes

O 4º Morretes Chef vai até 3 de novembro nos seguintes restaurantes: Bistrô da Vila, Casa do Rio, Casarão Morretes, Hakuna Matata, Madalozo, Nhundiaquara, Olimpo, Ponte Velha, Villa Morretes e Terra Nossa.

