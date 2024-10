Nova Mercadoteca Batel será inaugurada nesta terça-feira em shopping de Curitiba

A nova Mercadoteca Batel está em pleno funcionamento. Após pouco mais de um ano de obras, o Shopping Crystal anuncia que a partir do dia 15 de outubro, os moradores e frequentadores da região poderão aproveitar todas as 16 opções gastronômicas e de entretenimento, além de encontrarem atrações artísticas, tudo em um ambiente aconchegante e inovador.

Localizada no piso L3 do shopping, a Mercadoteca, que já é conhecida do público pela sua qualidade de serviço, produtos e eventos que promovem experiências únicas, conta com a localização privilegiada do Crystal, em uma área com mais de 1800m². A operação alcançará ainda mais consumidores num ambiente que integra boa gastronomia, produtos de qualidade e momentos de lazer.

De acordo com a superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi, a Mercadoteca Batel representa uma importante mudança no Shopping e no bairro. “Foi um projeto ousado que acreditamos muito e que hoje temos a satisfação de entregar para a população de Curitiba um ambiente moderno, seguro e com excelentes opções gastronômicas. Estamos com 100% das operações comercializadas, gerando também mais de 160 empregos diretos e cerca de 300 empregos indiretos que certamente vão impactar positivamente todo o comércio da região do Batel”, afirma Daniela.

O empresário Raphael Zanette, diretor do grupo Vino!, conta que o espaço é um centro multicultural, com apresentações artísticas regulares, além de destacar uma curadoria gastronômica e de bebidas. “A Mercadoteca Batel é muito mais do que uma seleção de restaurantes, bares e lojas. Vai unir operações exclusivas e inéditas de gastronomia e bebidas com novos conceitos e uma agenda frequente de eventos e atrações”, conta Raphael Zanette, diretor do Grupo Vino!, que administra a Mercadoteca. “Teremos muito entretenimento e cultura para toda a família e diferentes públicos, incluindo as crianças”.

O que fazer na Mercadoteca Batel?

A nova Mercadoteca possui 16 operações de gastronomia e lazer. Dentre elas, estão a famosa sorveteria A Formiga e o primeiro bar em Curitiba da premiada cervejaria Way Beer, opções de refeições de influência a asiática com o Kenli e o Kukan Japanese Food, árabe com o Don Kebab, italiana com o Trovatta Trattoria Felice, mediterrânea com o Parga, americano no GAS American Food e também preparos brasileiros pelo Buteco.

O espaço traz ainda opções criativas para quem busca escapar da rotina, como o Let’s Eggs, de comida saudável, o Vassoura Voadora, que cria bebidas e sobremesas mágicas, e o Astrolab com cafés e coquetéis. Também estão em operação Jackbulls Parrilla Burger com pratos de steak e burgers, a Pão do Sol, com pães artesanais de fermentação natural e o RossoBianco, bar de vinhos e sanduíches. Por fim, as famílias que frequentarem o local, também poderão contar o Boom Park, uma brinquedoteca completa para as crianças.

O local que antes era ocupado pela praça de alimentação do Shopping, foi totalmente remodelado para receber a Mercadoteca, com projeto do escritório Claudia Pereira Arquitetura em parceria com o arquiteto Ralf Sperka. O objetivo é que toda a área seja integrada, como um único espaço, mas que apresenta diversas formas de aproveitamento.

“A ideia é aproveitar as facilidades de um shopping, como ter outras operações de comércio próximas, estacionamento, climatização e segurança. Mas, ao contrário das praças de alimentação, que geralmente visam um giro rápido de clientes, o espaço busca uma permanência maior e uma experiência mais completa”, conta Claudia Pereira.

Um dos pontos que chama a atenção é a utilização da sacada do Shopping, que possui uma bela vista dos arredores da região, contemplando a histórica Rua Comendador Araújo, que possui diversos casarões tombados.

“Queremos fazer da Mercadoteca Batel a melhor opção de lazer para os curitibanos. Será um ambiente multicultural, com uma diversidade gastronômica incrível e diversas atrações, proporcionando experiências únicas a cada visita”, conclui a superintendente do Shopping.

Serviço

Mercadoteca Batel

Shopping Crystal, piso L3

Horário de funcionamento

Segunda-feira: das 12h às 16h

terça-feira à quinta-feira: 12h às 22h

sexta-feira e sábado: 12h às 23h

domingos: 12h às 18h

