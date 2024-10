Nova loja em Curitiba tem café premium e experiência diferenciada

A The Coffee inaugurou a sua 29ª unidade em Curitiba, mas dessa vez com um conceito inédito: a versão Premium. A nova loja promete oferecer aos curitibanos uma experiência diferenciada, com um cardápio ampliado, mais espaço para consumo no local, e a qualidade característica dos cafés da The Coffee.

Localizada no bairro Juvevê, a nova unidade conta com mesas e cadeiras confortáveis, ideais para desfrutar dos produtos no local, encontrar amigos ou realizar reuniões de trabalho.

Murilo Padilha, head comercial da The Coffee, destaca os planos de expansão para os próximos anos. “Curitiba é nossa cidade natal, e por isso estamos muito entusiasmados em trazer uma unidade inédita para a cidade, oferecendo uma versão completa, com mais espaço e um cardápio diversificado. Esse modelo de negócio da marca é um novo caminho que estamos seguindo, proporcionando uma experiência diferenciada para nossos clientes”, afirma Padilha.

No Brasil, esta é a quarta unidade na versão Premium, sendo as outras em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

O cardápio especial da nova unidade inclui produtos de brunch servidos durante todo o dia, feitos com ingredientes naturais, de alta qualidade e sem conservantes. Além dos tradicionais cafés da marca, em versões quentes e geladas, a unidade também oferece produtos da casual line, com itens como bags, mugs, guarda-chuvas e outros acessórios.

O espaço mantém o perfil minimalista, que é uma marca registrada da The Coffee. “Mesmo com um conceito novo, focado em consumo no local e aproveitamento do ambiente, mantemos nosso padrão de qualidade, atendimento e design”, comenta Padilha.

Para maior conveniência, os clientes poderão fazer pedidos diretamente nos tablets disponíveis na loja ou pelo aplicativo da The Coffee, antes mesmo de chegar ao local.

Leia mais na Gazeta do Povo

