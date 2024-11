Natal no Paraná! Curitiba e mais cidades têm programação cheia de atrações

Os preparativos para o Natal já iniciaram em muitos municípios paranaenses. Não é preciso esperar até dezembro para apreciar o clima natalino: algumas festividades tradicionais começam já em novembro, fomentando o fluxo turístico e contribuindo para movimentar a economia. Os eventos, apoiados pelo Governo do Estado, fazem parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor.

O primeiro município a anunciar seu calendário de atrativos para o Natal 2024 foi a Capital, com o lançamento do evento Curitiba – Luz dos Pinhais 2024. A edição deste ano começa em 22 de novembro, com o Auto de Natal do Largo da Ordem, e promete ser a maior de todas as edições, repleta de muita luz, música, dança e experiências turísticas. As apresentações temáticas seguem até 23 de dezembro, mas a decoração pode ser apreciada até 6 de janeiro do próximo ano.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o Paraná está se consolidando como um destino ideal para as festividades de final de ano. “O Natal de Curitiba será recheado de comemorações, atrativos e programações, um verdadeiro convite aos turistas de fora, porque a Capital tem uma das maiores festas do País. O Estado como um todo tem muitas opções de eventos dessa temática, o que valida o Paraná como um destino tendência para ser visitado nesta época do ano”, disse.

Segundo ele, os turistas que circulam pelo Paraná também têm a possibilidade de estenderem sua viagem. “Quem decide passar a virada de ano, por exemplo, pode visitar e apreciar os shows e programações do Verão Maior Paraná, que acontece no Litoral e nas praias de água doce do Noroeste, movimentando ainda mais a cadeia produtiva do setor e a economia estadual”, acrescentou.

Região Oeste: Natal em Foz do Iguaçu e mais cidades

No Oeste, o Natal Águas e Luzes é promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), com programação que inclui apresentações artísticas e culturais, desfiles, shows e decorações natalinas. As datas serão divulgadas em breve. Já as celebrações de Santa Terezinha de Itaipu têm início em 9 de dezembro e seguem até 6 de janeiro do próximo ano.

Em Cascavel, os eventos começam em 14 de novembro – aniversário da cidade – com o tema “Natal dos Pioneiros”, ocasião em que a cidade recebe iluminação especial em suas principais ruas, avenidas e praças. Já em Formosa do Oeste, as festas natalinas estão marcadas para começar no dia 29 de novembro.

Em Matelândia, a data é celebrada por meio da Vila Natalina, proporcionando aos moradores e visitantes da região experiências em um ambiente lúdico e encantador, transmitindo a magia do Natal, de 4 a 14 de dezembro. Por fim, o “Natal dos Sonhos” no município de Capitão Leônidas Marques será de 7 a 21 de dezembro.

No Norte e Norte Pioneiro

Londrina comemora seus 90 anos de fundação com as celebrações do Natal. Trinta e cinco pontos turísticos da cidade receberão decorações e enfeites. Na lista estão locais estratégicos, como o Calçadão, Rua Sergipe e a Praça Rocha Pombo, áreas de alta densidade comercial e popular do centro da cidade. Outra ação importante é a instalação da tradicional árvore de Natal do Lago Igapó, próxima da ponte da Avenida Higienópolis. A previsão é que as atrações sejam inauguradas em 15 de novembro.

Com início em 14 de novembro, Marialva promove o Natal Brilho e Magia, com foco no fortalecimento comercial do município, sem deixar de lado as celebrações tradicionais. Em Ibiporã, além da decoração natalina, acontecem também atividades lúdicas para toda a família, com festa de abertura marcada para o dia 30 de novembro, e outras programações até o dia 22 de dezembro.

Em Itambé, as comemorações serão de 14 a 31 de dezembro. O município terá decoração alusiva ao Natal, com luzes e decoração especiais – simultaneamente serão promovidas ações que celebram o aniversário do município. Em Sapopema os atrativos e programações de rua começam no dia 15 de novembro e seguem até 6 de janeiro, com luzes, decorações e enfeites nos principais pontos da cidade.

Litoral: Trem de Natal em Morretes e Antonina

As cidades de Morretes e Antonina voltam a receber os passeios da Maria Fumaça iluminada a partir de 7 de dezembro. Pelo terceiro ano o “Expresso de Natal” conduzirá turistas e visitantes pelos trilhos da Estrada de Ferro Princesa Isabel, que liga as duas cidades.

O “Expresso de Natal” é conduzido pela Maria Fumaça “Mogul 11”, fabricada em 1884, que detém o título de locomotiva a vapor mais antiga em operação regular no Brasil, sendo a única Maria Fumaça em circulação no Estado. Restaurada pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) em 2018, é a mesma máquina que opera o itinerário do Trem Caiçara, na temporada anual de passeios que também acontece no Litoral paranaense. Saiba mais AQUI.

Natal no Noroeste

Em Campo Mourão a abertura da programação será na noite de 23 de novembro, com o espetáculo de circo, teatro e dança pela trupe da Associação Sou Arte na Praça da Catedral de São José. Em seguida, a apresentação será nos jardins Lar Paraná (dia 26 – Praça Alvorada), Tropical (dia 27 – Praça do Japão) e Cidade Nova (dia 28 – Parque das Torres).

O Natal em Cianorte conta com uma programação especial repleta de atrações. A capital do vestuário se prepara para um espetáculo natalino no período de 28 de novembro a 23 de dezembro. Os moradores e turistas poderão desfrutar de uma série de atividades que incluem desfiles de luzes, apresentações culturais e uma variedade de opções gastronômicas que prometem agradar todos os paladares. A ideia é criar um ambiente festivo que reunirá famílias e amigos, celebrando o espírito natalino em cada esquina da cidade.

O Natal em Umuarama é famoso por transformar a cidade em uma das mais iluminadas do Paraná. O tema de 2024 será “Natal Encantado: aqui tudo fica especial!” e as festividades começam pelos distritos, promovendo apresentações musicais, brinquedos infláveis, Bondinho da Alegria e distribuição de brindes.

Paranavaí celebrará a data por meio de enfeites, luzes e a casa do Papai Noel. A programação será a partir de 22 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2025. Maringá terá shows do cantor Lulu Santos e do grupo Falamansa como atrações principais da festa, que neste ano se concentrará na Praça do Antigo Aeroporto, de 16 de novembro até a primeira semana de janeiro.

Já o município de Tapejara dá inicio às festividades no dia 13 de dezembro e Floraí promove suas festas a partir do dia 14 do mesmo mês. Ambos os municípios mantêm suas celebrações até o último dia do ano (31).

Programação no Sudoeste

Francisco Beltrão promove decorações e estrutura especial para a chegada do “Natal da Alegria”, que começa a montar seus preparativos já na primeira semana de novembro, com show de abertura previsto para o dia 29. Em Pato Branco, a temática da festa deste ano é a “gratidão”, com programação repleta de espetáculos musicais, teatro, dançarinos e, claro, a Casa do Papai Noel.