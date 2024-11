Papai Noel dos Correios no Paraná! Saiba como participar e adotar uma cartinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 35ª edição da campanha de Natal Papai Noel dos Correios já começou. O lançamento no Paraná foi na última segunda-feira (4), no edifício-sede dos Correios, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Na programação, havia a presença do Papai Noel e apresentações musicais, de alunos do CMEI Hugo Peretti, de Curitiba, e de crianças do Coro Educa, de Colombo, que escreveram cartinhas para a campanha deste ano.

Ao longo desta semana, carreatas e eventos ainda marcarão o lançamento do Papai Noel dos Correios no Paraná: em Cascavel (5), Londrina (6), Maringá (7) e Ponta Grossa (8).

Para adotar uma cartinha

A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Também estão disponíveis para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

As datas, os locais e os horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha variam em cada cidade. Todas as informações estão disponíveis no endereço eletrônico https://blognoel.correios.com.br/.

Papai Noel dos Correios 2024

Carreata em Cascavel

Data: 5/11/2024 (terça-feira)

Horário: 9 horas

Local de saída: Centro Operacional dos Correios em Cascavel (Avenida Carlos Gomes, 3311, Cascavel/PR – a saída da carreata será pela Rua Maranhão);

Carreata em Londrina

Data: 6/11/2024 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local de saída: Antigo Centro Operacional dos Correios (Rodovia Celso Garcia Cid, 900, Londrina/PR);

Carreata em Maringá

Data: 7/11/2024 (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Local de saída: 4º Batalhão da Polícia Militar (Rua Mitsuzo Tagushi, 227, Maringá/PR);

Lançamento da campanha em Ponta Grossa

Data: 8/11/2024 (sexta-feira)

Horário: 9h30

Local: Agência Ponta Grossa (Rua Augusto Ribas, 802, Centro, Ponta Grossa/PR).