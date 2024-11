Jovens perdidos em trilha na RMC são encontrados pelos bombeiros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná encerrou por volta de 15h15 desta segunda-feira (04) a busca por dois jovens, de 25 e 26 anos, que se perderam ao fazer uma trilha na Serra do Ibitiraquire, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ambos foram encontrados a cerca de 50 metros da última localização que haviam enviado para os familiares. Eles estão debilitados, mas bem.

“As duas vítimas estão cansadas, mas bem. Foram localizadas por uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) que descia um rio a 50 metros do último ponto que a gente tinha de localização deles”, relatou o capitão Eduardo Hunzicker, que estava do comando da operação. Os jovens passaram por uma rápida avaliação de saúde e foram hidratados para então poderem descer até o posto de comando, em um trajeto que levaria mais duas horas.

As buscas terrestres haviam começado na noite de sábado, às 23h30, no Pico do Caratuva, que era o objetivo inicial programado pelos dois trilheiros. Os trabalhos seguiram no domingo, sem sucesso. Nesta segunda-feira, foram mobilizados 25 bombeiros de Curitiba, Colombo e Litoral, além de 8 voluntários, para ampliar a operação de busca.

O grupo foi dividido em oito equipes para avançar, ao mesmo tempo, nas principais trilhas da região. Um drone com câmera termal também foi utilizado, assim que as condições climáticas permitiram, ajudando a restringir a área de interesse.

Os dois foram encontrados aproximadamente 40 horas depois do início da operação.