Bombeiros procuram rapazes que sumiram em trilha na Grande Curitiba

Uma equipe do Grupamento Ostensivo Salvamento Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros, faz buscas, deste o fim da tarde deste domingo, a dois jovens que se perderam durante uma trilha na Serra do Ibitiraquire, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Dois homens, de 25 e 26 anos, caminhavam com destino ao Morro do Caratuva na manhã de sábado (02) e não retornaram. Os dois enviaram localização às 16 horas de sábado e não fizeram mais contato.

Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares entraram em contato via 193 às 23h20 de sábado. Uma equipe do GOST se deslocou às 23h30 com destino ao Pico Caratuva e após fazer o trajeto da trilha até o cume, ninguém foi localizado. Além do Gost, as buscas contam com bombeiros do 7º e 8º Batalhão.

A equipe dos bombeiros recebeu contato do irmão de uma das vítimas, que informou que eles chegaram cedo na região, por volta das 9h30 do sábado. Decidiram então ir até o Taipabuçu, onde encontraram outras pessoas por volta do meio-dia, e informaram a estes que iriam até o Cume do Ferraria. As vítimas então perderam sinal às 16 horas, no vale entre o Taipa e o Ferraria. As vítimas não fizeram mais contato com os familiares no domingo.

Buscas com drones e cães farejadores

Na manhã desta segunda-feira (04), o Corpo de Bombeiros informou que irá retomar as buscas, inclusive com ajuda de helicóptero se o tempo permitir. Segundo a corporação, já foram identificadas algumas trilhas e destinos possíveis e, neste domingo mesmo, já foram feitos quatro trajetos na região, mas ainda sem sinais dos desaparecidos.

“Possivelmente estão em deslocamento, mas foram preparados para fazer apenas 1 dia de atividade e já estão a 2 dias e duas noites na região. Já fazem essas atividades e são jovens por isso imagina-se que estão em deslocamento, explicou em à imprensa a capitã Luisiana.

Como a previsão do tempo para Curitiba e região indica chuva, a utilização do helicóptero fica difícil. Desta forma, os bombeiros devem começar as buscas com drones termais e com a ajuda de cães se o tempo permitir.. Os cães podem seguir o odor dos desaparecidos, indicando um caminho mais certeiro para as buscas.

