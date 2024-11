Acidente grave deixa seis feridos na Estrada da Ribeira, na RMC

Um acidente envolvendo dois automóveis na BR-476, conhecida como Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou seis feridos. O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) auxiliou no resgate das vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 102 foi frontal. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada pare remoção das vítimas que tiveram ferimentos leves. Socorristas do Siate também participaram do atendimento.

Segundo o BPMOA, a pessoa ferida foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador com uma possível lesão na coluna cervical.