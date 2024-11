Jovem morre ao fazer bungee jump em parque na região de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Colidiu com as pedras

Uma turista de Joinville morreu neste domingo (03) ao fazer bungee jump no Parque Ecológico Campo Magro, Lagoa Azul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher de 25 anos participava de uma excursão com o objetivo de praticar esportes radicais na Lagoa Azul quando acabou colidindo com as pedras.

Após a queda, várias equipes foram chamadas para atender a ocorrência e encontraram a vítima morta em uma área seca no meio da lagoa. Os responsáveis pela atividade estavam no local.

A Polícia Civil irá investigar o motivo da queda.