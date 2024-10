Maria Fumaça vai virar ‘trem de Natal’ em passeio no Paraná; ingressos à venda

A programação especial de passeios turísticos com temas de Natal já começou no Paraná. Uma das opções em destaque é o Expresso de Natal, em que passageiros embarcam na Maria Fumaça, uma das locomotivas a vapor mais antigas em funcionamento do estado, e percorrem um trajeto com duração aproximada de 2 horas, entre os municípios de Morretes e Antonina.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 137. Os passeios acontecem em apenas oito datas do mês de dezembro. Para mais informações, roteiro, saídas e compra de ingressos confira o site do passeio.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressalta a importância que o segmento ferroviário tem para a atividade turística no Paraná. “Além desse roteiro de Natal, temos muitos outros passeios sobre trilhos espalhados pelo Paraná, como o famoso trem que desce a Serra do Mar, por exemplo”, disse.

“É importante apoiarmos o segmento ferroviário, porque ele gera curiosidade nas pessoas e acaba atraindo muitos turistas que, ao chegarem aqui, também entram em contato com outros de nossos atrativos, gerando emprego, renda e movimentando a cadeia produtiva do setor”, completou.

As viagens especiais de Natal na Maria Fumaça acontecem durante oito dias do mês de dezembro, com início sempre no município de Morretes e término em Antonina. O passeio também conta com uma parada ao longo do trajeto, na Chácara Bonita, onde é possível visitar o Museu de Antiguidades.

É neste local que os passageiros se encontram com o Papai Noel e a Mamãe Noel, e as crianças recebem brindes surpresa. A família Noel acompanha os passageiros até o fim do passeio.

Passeios de Maria Fumaça no Paraná

A locomotiva é operada pela Associação Brasileira e Preservação Ferroviária (ABPF). Durante todo o ano, são realizados passeios entre as duas cidades do Litoral, porém, em época de Natal, uma programação especial é ofertada ao público. “Este ano o passeio está remodelado, com uma cara nova. Além de estar decorado, o trem faz uma parada em um ponto turístico entre Antonina e Morretes, oferecendo atividades especialmente às crianças”, explica o diretor-presidente da ABPF, Marlon Ilg.

