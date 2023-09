O mercado gastronômico está em constante transformação e, assim como ele, o Fórum Tutano também evoluiu. A partir de 2023, ele ganha um novo formato e na sua 4ª edição se transforma em Festival Tutano, evento que vai reunir grandes nomes da gastronomia brasileira, sob o comando de Beto Madalosso, empresário e criador do Fórum. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de outubro (sábado e domingo), no Museu Oscar Niemeyer (MON).

Realizado pela primeira vez no ano de 2018, o Fórum Tutano surgiu para inspirar, movimentar e promover conexões entre paranaenses que agitam o mercado da gastronomia no Estado. Ao longo de sua história, o evento trouxe 135 participações relevantes para o setor, entre eles Alberto Landgraf, Rodrigo Bellora, Manu Buffara, Rodrigo Oliveira e Carolina Ôda, e contou com um público de mais de 2.500 profissionais e estudantes da área.

Além disso, nos últimos 10 anos, a Revista Tutano, que precede o Fórum, já publicou mais de 100 mil exemplares em 25 edições. “Nossa ideia era reunir, de maneira despretensiosa, os principais nomes da gastronomia para debater temas relevantes no mercado, discutindo soluções, inovações e tendências da área. Um evento dedicado não só para profissionais, mas também para amantes da gastronomia”, destaca Beto Madalosso.

Neste ano, o Festival Tutano contará com uma programação variada de painéis e palestras, com especialistas discutindo temas de diversas vertentes da gastronomia, como empresas com DNA verde; foodtechs e novas tecnologias; gastronomia e turismo; ocupação urbana por bares e restaurantes; novos negócios e cases de sucesso; dentre outros.

Já estão confirmados nomes como:

Cesar Costa, do renomado restaurante paulista Corrutela;

Thiago de Azevedo, da Cogumelado, primeira startup fungi-based do Brasil;

Néli Pereira, mixologista e consultora de brasilidades;

Thiago Paes, do Paes pelo Mundo, programa de viagens e gastronomia com foco em turismo de experiências;

João Pacífico, CEO de Investimentos de Impacto do Grupo Gaia;

Gus Guadagnini, diretor da The Good Food Institute;

José Rodolpho Bernardoni, fundador da Outcast Capital;

Carlos Dória, sociólogo e restaurateur.

Além das palestras e debates, o evento contará pela primeira vez com muita música ao vivo, com shows de jazz e folk; além de diversos expositores locais, com destaque para pequenos produtores que tornam a gastronomia paranaense ainda mais saborosa; aulas-show gratuitas; e claro, muita gastronomia, com opções para todos os gostos.

“É uma grande alegria para nós do Grupo Tutano poder organizar um dos maiores eventos gastronômicos do país, reunindo grandes nomes e amantes da gastronomia em um grande Festival, que em 2023 vai surpreender ainda mais o público”, comenta Madalosso. “Ficamos muito felizes em poder mostrar para o Brasil tudo o que a gastronomia paranaense tem a oferecer”, completa o chef.

O Festival Tutano vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), das 10h às 19h.

>>> Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/festival-tutano/2150814).

