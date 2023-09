Hoje é celebrado o Dia Nacional da Cachaça, destilado que representa a pluralidade brasileira, com sabores únicos e versatilidade infinita para combinações e formas de consumo. Pura, gelada, em drinks ou pratos, envelhecida na madeira ou branquinha, a cachaça é do Brasil e merece ser valorizada! Confira cinco lugares selecionados pelo Bom Gourmet onde a cachaça é celebrada todos os dias e aproveite!

1 – Ananã

Foto: Divulgação/ Ananã

Desde 2017 levantando a bandeira da cachaça no Centro Histórico de Curitiba, o bar de coqueteleira casual e tropical Ananã oferece o destilado nacional das formas mais criativas que se possa imaginar. Prezando por ingredientes brasileiros, a carta de drinks, assinada pela mixologista e proprietária Karin Kaudi, oferece diversas opções autorais e releituras à base de cachaça, como o carro-chefe da casa Madame Furacão (R$ 18), que combina cachaça bálsamo, maracujá, Grenadine, laranja e limão. O famoso Rabo de Galo, mais alcoólico e seco, também está presente na carta: cachaça branca, Cynar, Porto branco e Angostura (R$ 26).

Há ainda coquetéis que mesclam cachaça com café, como o Wave (cachaças amburana e castanheira, cold brew do Manifesto Café e coco, R$ 20), e até uma releitura de quentão com a “marvada”: That’s Hot, que leva vinho rosé, cachaça branca, Cataia, Grenadine e especiarias. O menu inclui quatro opções de Shots (R$ 12), entre eles Macunaíma (cachaça branca, Fernet e limão) e Rabicho (cachaça bálsamo e Cynar), além de 20 cachaças artesanais para degustar, divididas entre Adocicadas, Florais, Frutadas, Especiarias, Amadeiradas e Ácidas.

O Ananã fica na Rua Inácio Lustosa, 341 – São Francisco.

@ananacoqueteis

2 – Jabuti Bar

Foto: Divulgação/ Jabuti

Há 25 anos na mesma casinha de esquina da década de 50, escondida no Água Verde, o Jabuti Bar, serve desde a inauguração, além de cachaças artesanais nacionalmente conhecidas, opções de fabricação própria que já se tornaram clássicos. São as famosas Licorosas, nas variações jabuticaba, banana, cereja e chocolate. Produzidas no próprio bar, elas passam por um período de maturação de até seis meses até serem servidas bem geladas, o que garante uma textura cremosa à bebida.

Um dos mais tradicionais bares de Curitiba, o Jabuti oferece feijoada aos sábados e um menu bastante completo de comidas de boteco, entre elas, o delicioso Pão com Bolinho (pão francês, bolinho de carne, refogado de tomate e cebola com queijo), vencedor da categoria por Indicação Popular no Prêmio Bom Gourmet 2023.

O Jabuti Bar fica na Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Água Verde.

@jabutibar

3 – O Cachaceiro

Foto: Divulgação/O Cachaceiro

Idealizado por Giovani Daga, empresário na área de gastronomia e produtor de cachaça desde 2017, o bar O Cachaceiro, no Campo Comprido, foi criado para disponibilizar ao público a produção da Daga Bebidas, de licores finos e cachaças orgânicas envelhecidas. Feitos com suco natural das frutas e sem adição de ingredientes artificiais, os licores Daga estão disponíveis nos sabores jabuticaba, maracujá, capim limão, limão com mel, Daga Fire (canela) e Jambeijo (jambu, canela, pimenta jamaica e especiarias) – a primeira dose de qualquer um deles fica por conta da casa!

O bar oferece também uma seleção variada de cachaças nacionais, incluindo as de fabricação própria: carvalho (também nas versões cinco e dez anos), amburana e cataia. Há ainda uma carta de drinks à base de cachaça, como o Rabo de Galo do Max (cachaça envelhecida em amburana, licor de banana, vermute e hortelã, R$19) e a releitura Brazilian Cosmopolitan (cachaça branca, licor de laranja, suco de limão e xarope de cranberry, R$26). Comidas de boteco, sanduíches e cafés completam o cardápio do Cachaceiro, que funciona todos os dias.

O Cachaceiro fica na Rua Eduardo Sprada, 4930 – Campo Comprido. @ocachaceirocwb

4 – Sambiquira

Foto: Divulgação/Sambiquira

Inaugurada no início do ano, a nova empreitada do restaurateur Beto Madalosso bebe na fonte dos tradicionais botecos brasileiros. Para comer, o cardápio inclui feijoada livre aos sábados, PFs de almoço e petiscos de boteco irresistíveis, como torresmo de panceta, bolinho de rabada e carne de onça. Para beber, o Sambiquira oferece tragos clássicos (Rabo de Galo, Negroni, Fernet com Coca, entre outros), caipirinhas (de cachaça ou vodka) e uma carta de mais de 30 tipos de cachaças artesanais de todas as partes do Brasil, com preços que vão de R$ 9 a R$ 45.

O menu de cachaças é, inclusive, o item do salão que mais chama a atenção dos clientes: os rótulos e preços ficam disponíveis em um quadro preto com letras amarelas de montar, típico das antigas vendas e armazéns, suscitando memórias afetivas e despertando a vontade de tomar aquela pinguinha para abrir o apetite.

O Sambiquira fica na Rua Visconde do Rio Branco, 1199 – Centro. @sambiquiracuritiba

5 – Templo da Cachaça

Foto: Divulgação/Templo da Cachaça

O Templo da Cachaça não leva esse nome à toa: são mais de 2 mil rótulos de cachaça distribuídos em um salão de três andares, com mais de 900 m². As janelas decoradas com vitrais e as portas largas da entrada reforçam ainda mais a sensação de se estar em um verdadeiro santuário da bebida. Inaugurado em março, pelo curitibano Orlando Osmar Regis, fundador da Cachaçaria Regui Brasil, o Templo da Cachaça reúne a coleção de 9 mil rótulos do proprietário em um museu que fica no subsolo da loja.

A visitação é guiada pela própria família, que mantém no espaço um alambique em miniatura para demonstrar o processo de produção da cachaça. Além de degustar cachaças no formato tradicional, drinks autorais feitos com o destilado estão disponíveis no Drinkafé, criados pela mixologista Cissa Mariah, também responsável pela curadoria de acessórios e utensílios para bartenders profissionais que também podem ser encontrados no Templo.

O Templo da Cachaça fica na Avenida Senador Salgado Filho, 3156 – Uberaba. @templodacachaca

