As quedas nos preços dos alimentos já contribuem por três meses consecutivos para conter a inflação no Brasil. O grupo Alimentação e Bebidas recuou 0,85% em agosto, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. Entre os destaques, está a queda no preço da carne (1,90%) e, entre os cortes, o que mais teve queda no preço foi o file mignon: 16,9%.

“De maneira geral, a gente pode dizer que essa queda nos preços alimentícios tem sido influenciada por uma maior oferta desses produtos no mercado”, justificou o pesquisador. “Fatores climáticos acabam contribuindo também para uma questão de aumentar a produção, aumentar a quantidade disponível no mercado”. explicou André Almeida, analista do Sistema de Índices de Preços do IBGE.

+Vai uma picanha? Saiba onde tem este corte mais barato em Curitiba!

As carnes ficaram 1,90% mais baratas em agosto. No ano, os preços já caíram 9,65%. Destaque para o Mignon, que caiu 16,9%.

“As carnes estão com disponibilidade interna mais alta, então o aumento na quantidade de carne produzida no Brasil é um dos fatores que tem contribuído para essa queda nos últimos meses. Essa deflação das carnes tem sido influenciada por uma maior disponibilidade no mercado interno”, explicou Almeida.

Onde encontrar mignon barato em Curitiba?

Caso você não consiga visualizar o quadro abaixo, acesse por este link.

Não quer Picanha? Veja o preço da Alcatra

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba