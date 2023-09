Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba, a carne de onça é a estrela de mais um festival gastronômico curitibano. Com a participação de 38 estabelecimentos da Grande Curitiba, o 7º Festival da Carne de Onça vai acontecer desta quarta-feira (13) até o dia 4 de outubro, com preço único de R$ 22.

A receita tradicional de carne de onça, que pode ganhar nos próximos dias o selo de Indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), é feita da seguinte forma: carne bovina moída, temperada com sal e pimenta, servida sobre broa de centeio e coberta com cebola branca picadinha, cebolinha verde e azeite de oliva. Essa é a chamada Carne de Onça de Curitiba.

Sérgio Medeiros, da plataforma Curitiba Honesta, organizador do Festival, comemora o sucesso do evento. “A Carne de Onça é a única comida típica de Curitiba, patrimônio cultural da cidade. Temos muito orgulho de saber que a Curitiba Honesta contribuiu para a notoriedade do prato”, diz ele, que é presidente da Associação dos Amigos da Onça, entidade criada para solicitar a Denominação de Origem para a carne de onça.

O 7º Festival de Carne de Onça tem apoio do Instituto de Turismo de Curitiba e Curta Curitiba. A Tribuna, como é tradição, apresenta todos os participantes, descrições dos pratos e fotos dessas delícias curitibanas.

A Ostra Bêbada

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa, cebolinha, sal, azeite de oliva sobre a broa de centeio. Acompanha mostarda ribs e mostarda escura.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro – Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

Ambar Curitiba

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Trio de mini onças do Ambar

1ª) broa de centeio + carne bovina temperada+ cebola+ cebolinha + ovas de mostarda escura; 2ª) broa de centeio + carne bovina temperada + gema de ovo de codorna + ova de bottarga; 3ª) broa de centeio + parmesão+ carne temperada+ cebola+ cebolinha+ crispy de batata doce.

Rua: Coronel Dulcídio, 918 – Batel – Quarta e quinta das 18h à 0h. Sexta das 18h à 01h. Sábado das 14h à 01h. Domingo das 15h ás 23h. @ambar.curitiba

Armazém Garagem

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne de Onça do Garagem – carne bovina (patinho) moída temperada com conhaque, sal, pimenta e com azeite de oliva, cebola picada, cebolinha, mostarda escura e pimenta biquinho servida na broa de centeio.

Rodovia 277 – nº 2630 sentido Ponta Grossa (com estacionamento gratuito) – Santo Inácio – (41) 99133-4414 – Quarta a sexta das 18h às 23h. Sábado das 15h às 23h. Domingo das 15h às 21h30. Tem música ao vivo todos os dias. @armazemgaragem

Armazém Santa Ana

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne de Onça do Santa Ana – carne bovina (patinho) moído, cheiro verde sobre fatia de broa de centeio. Acompanha geleia de pimenta, raiz forte, maionese, mostarda amarela, mostarda escura, catchup, ovo de codorna, pepino, azeitona e pimenta biquinho.

Avenida Salgado Filho, 4460 – Uberaba – Segunda a quarta das 14h às 22h. Quinta e sexta das 14h às 22h30. Sábado das 12h às 21h30. @armazem_santa_ana

Baba – Culinária Arábe

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina (patinho) moído temperado, cebola picadinha, cebola em fatias e ciboulette. Acompanhado de hommus (pasta de grão de bico) e pão árabe.

Rua: Prudente de Moraes, 1100, esquina com Augusto Stellfeld, Centro- (41) 3503-9820 Terça a quarta das 11h30 ás 21h30. Quinta, sexta e sábado das 11h30 às 22h. Domingo das 11h30 às 21h30. @baba_culinaria_pizzas_arabes

Bar do Dante

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina (patinho) moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva, servido com fatias de broa escura.

Rua Conselheiro Carrão, 194 – Juvevê – Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 11h às 17h. @bardobantecwb

Barbaran

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola picada, cebolinha verde, fatias de broa escura, azeite de oliva. Acompanha molho de alcaparras e mostarda escura.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Baroneza

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca picada, cebolinha verde, sal, azeite de oliva, pimenta do reino servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura.

Rua: Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327 – Segunda a sábado das 17h às 23h. @barbaroneza

Bastards- Bar da Fábrica

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne moída (mignon) temperada com cebola roxa, pimenta, flor de sal e azeite de oliva, servido na fatia de broa de centeio tostada na manteiga, finalizada com mostarda escura e cebolinha

Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 –Centro Cívico. Terça a quinta das 12h ás 23h. Sexta e Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

Bom Scotch

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, tomate picadinho, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e molho inglês.

Rua Morretes, 347 – Agua Verde – (41) 3015-6612. Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado, domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

Boteco do Batista

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebolinha verde, azeite de oliva e sal, servido na broa de centeio. Acompanha mostarda artesanal da casa e molho de pimenta da casa.

Rua João Falarz, 265 –Orleans – Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 12h à 0h. @botecodobatista

Boteco do Bolacha

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio com uma camada de maionese caseira. Acompanha mostarda escura, mostarda amarela, limão e azeite de oliva.

Rua Rio Japurá 1462 – Bairro Alto – Terça a sábado das 17h30 às 23h. @_botecodobolacha

Burguer Bar – Juvevê e Xaxim

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e um shot de cachaça artesanal.

Rua Constantino Marochi, 554, esquina Nicolau Maeder – Juvevê – Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a sábado das 18h à 23h

Canabenta

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), páprica defumada, conhaque, sal, manjericão, gengibre agridoce, cebola roxa picadinha, cebolinha, mostarda escura, limão, azeite de oliva, pimenta do reino e pimenta biquinho, servido na broa escura.

Rua Itupava, 1431 – Alto da XV – Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h40. Tem couvert artístico de 10 reais todos os dias, exceto na segunda e quinta: o couvert é de 15 reais. @canabenta

Cartolas

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, azeite extra virgem de oliva, sal, pimenta do reino servida na broa de centeio de fermentação natural da La Panoteca.

Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Charles Burguer

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebola roxa, cebolinha verde, azeite de oliva, pimenta biquinho servido na broa especial de centeio

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Segunda a domingo à 0h. @charles_burguer

Cervejaria Joy Project – Bar da Fábrica

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho) temperada com especiarias, whisky da Joy, cebola, cebolinha e azeite servido na broa escura.

BR 116 – 15847 – Xaxim – Linha Verde – (41) 99948-6215 – Quarta e quinta das 18h às 22h. Sexta das 18h às 23h. Sábado das 14h às 23h. @joyprojectbrewing

Gasoline

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída, conhaque, molho inglês, limão taiti, mix de temperos frescos, coberto por cebolinha verde, servido na broa caseira selada na chapa com manteiga. Acompanha mostarda escura, azeite de oliva e cebola roxa macerada.

Rua Manoel Ribas, 4455 – Santa Felicidade – Loja 4227. Quarta a sexta das 18h à 0h, Sábado das 11h à 0h, Domingo das 11h às 18h. Telefone: (41) 98500-1864. @gasolineroadbarcwb

GastBier

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), especiarias, cebola picadinha, cebolinha, azeite de oliva servido na broa escura.

Rua Mateus Leme, 2148 – Centro Cívico – (41) 9 8865-8086 – Quarta a sábado das 17h30 às 23h. @gastbierbrewpub

Green Gate

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), molho especial da casa, cebola roxa picada, azeite de oliva, mostarda escura na broa feita com cerveja.

Rua dos Estados, 1214 – Agua Verde – (41) 3503- 1840. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h à 0h. @greengatebar

Jabuti

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa, cebolinha, azeite de oliva servida na fatia de broa escura. Acompanha molho inglês e redução de aceto balsâmico

Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Agua Verde – (41) 3229-5054 – Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 17h30 às 23h. @jabutibar

Jackson Assados – Quatro Barras

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (alcatra), cebola roxa, cebolinha, azeite de oliva servida na broa especial de centeio com fermentação natural “ da Aquarius /Curitiba Honesta”.

Rua do Contorno – Albano Boutin, 877 Jardim das Acácias – Quatro Barras – (41) 9 9963-9236 -Terça a quinta das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h. Sexta das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Sábado das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo e feriado das 11h30às 17h. @jackson_assados

Jipe Bar – anexo ao Jeep Club

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne moída especial temperada com sal, pimenta, azeite de oliva extra virgem, cebolinha e cebola roxa servida na broa escura.

Rua: Secondo Tedeschi, 36 – esquina com rua Nelson de Souza Pinto – anexo ao Jeep Club– Ahú (41) – 9 9154-7589 Quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcwb

Kanavial

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne moída de patinho, temperada com noz-moscada, páprica, cebola branca, cebolinha verde, cebola roxa ao molho de vinho servida na broa preta..

Rua Castro 731- Agua Verde – (41) – 3242-3762. Segunda à Sábado das 11h30min às 23h30min e Domingos das 11h30 às 16h. @kanavial_bar

Lupita

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (mignon), páprica defumada, mostarda escura, sal, pimenta do reino, azeite, cebola branca, ciboulette servida na broa de centeio. Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 15 A – Centro. Segunda a sábado das 8h às 23h30. @lupitabistrobar

Maia Box – Mercado Municipal

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), temperado na pasta de aliche, cachaça, pimenta e ciboulette, sobre broa schoroter integral e mostarda amarela.

Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 201 Mercado Municipal de Curitiba – Terça a sexta das 9h às 17h30. Sábado 8h às 17h30. Domingo 8h às 12h30. @maiaboxcuritiba

Mercearia Fantinato Box – Mercadoteca

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), páprica doce, conhaque, pimenta calabresa, cebola, alho, azeite de oliva, cebolinha verde, com fatias de broa de centeio. Acompanha mostarda escura e manteiga.

Rua Paulo Gorski, 1309 – Box 10 – Mercadoteca – Mossunguê . (41) 3308- 3637. Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 20h. @merceariafantinatobox

O Botequeiro

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne moída especial, cebola picada, cebolinha, azeite de oliva extra virgem, servida na broa escura de centeio. Acompanha mostarda escura.

Rua Benvenuto Gusso, 1901 – Boa Vista – (41) 98402-7644. Terça a sexta das 15h às 23h. Sábado das 10h30 às 23h. @o_botequeiro_ctba

O Cachaceiro

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola, cheiro verde, cachaça de Cataia, na broa escura. Acompanha vinagrete apimentado e maionese de alho da casa.

Rua: Eduardo Sprada, 4930 – Campo Comprido – (41) 9997-8709. Segunda a sexta das 17h à 0h. Sábado das 13h a 0h. Domingo das 17h a 0h. @ocachaceirocwb

O Taberneiro

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa picadinha, tapenade de azeitonas pretas, mostarda escura, cebolinha e azeite de oliva servido sobre broa integral

Rua Dom Pedro I, 643 – Agua Verde – (41) 3408-5188 – Terça, quarta e feriados das 17hàs 22h. Quinta e sexta das 17h à 0h. Sábado das 18h às 23h. @otaberneiro.com.br

Ofusion

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne de Onça – Terra Brasilis – homenagem ao sincretismo culinário paranaense. Com uma mistura ao mesmo tempo harmônica e discrepante, intensa em sabores que, juntos, compõe uma obra única e marcante: broa schrotbrot, carne bovina (mignon), aguardente, takuare`e, azeite de oliva, shoyu, mostarda, cebola e gema de ovo curado. Acompanha um shot de cachaça.

Rua Francisco Alves Guimarães, 313 – Cristo Rei – Almoço: Segunda a sexta das 11h30 às 14h30. Sábado: 12h0 às 15h30 Jantar: Quarta a sábado das 19h às 22h. @restauranteofusion

Quermesse

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola branca picada fininha, cebolinha verde, sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, servido sobre fatias de broas escura e finalizada com couve crispy e ovo de codorna cozido. Acompanha mostarda escura.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermess

Quintal 68

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne de Onça de Curitiba Carne bovina (patinho) moída na faca, cebola picada fininha, cebolinha verde, sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, servido sobre broa escura. Acompanha mostarda escura e creme de alho da casa.

Rua Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim- Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

Sambiquira

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina (patinho) moída, cebola picada fininha, cebolinha verde, sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, servido sobre broa escura. Acompanha mostarda escura.

Rua: Visconde do Rio Branco 1199 – Centro – Segunda a quinta das 17h às 22h30. Sexta e sábado das 17h às 23h. @sambiquiracuritiba

Silzeus

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho) misturada com linguiça Blumenau defumada, lemon pepper, raspas de limão, cebola branca, cebolinha, pimenta biquinho servido na broa de centeio.

Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeusbar

The BlackBird Pub

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), páprica doce, molho inglês, tabasco, conhaque, mostarda Dijon, cebola branca picadinha, cebolinha, servido na broa escura. Acompanha mostarda Dijon e um shot de conhaque.

Rua Barão de Guaraúna ,530 – Alto da Glória – Terça a sexta 17h à 0h. Sábado das 12h a 0h. @blackbirdcwb

Ushuaia

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), páprica defumada, cachaça, cebola branca picadinha, sal, azeite de oliva e ciboulette, servido com fatias de broa de castanha e nozes. Acompanha mostarda escura.

Rua Paulo Gorski ,826 – Mossunguê – Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiabar