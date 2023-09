A turnê nacional da live show Patrulha Canina, O Musical! “Corrida de Resgate” chega a Curitiba, neste sábado (16), no Teatro Guaíra, a partir das 15h. O musical vai apresentar os filhotes heroicos do canal Nickelodeon, que tem como base a série infantil que é sucesso em todo mundo.

O musical conta com um enredo único e de músicas animadas, onde a Patrulha Canina estará sob o comando do Ryder, compartilhando lições importantes para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, à medida que realizam vários salvamentos durante a corrida, até a linha de chegada.

Os espectadores serão visualmente transportados para um ambiente autenticamente Patrulha Canina em um cenário teatral clássico, com uma parede de vídeo de alta tecnologia, incluindo locais da série de tv, como Baía da Aventura, a Torre de Vigilância, Ilha da Foca, Fazenda da Yumi e Montanha do Jake.



Desde sua estreia no outono de 2016, Patrulha Canina, O Musical! já foi visto por mais de 4,3 milhões de pessoas, proporcionando aos fãs, em mais de 40 países, uma produção inesquecível ao estilo da Broadway.

O show vai acontecer neste sábado (16), a partir das 15h, no Teatro Guaíra, que fica na Rua Amintas de Barros, s/n, Centro de Curitiba. Os ingressos serão vendidos pelo Disk Ingressos, com preços a partir de R$ 25.

