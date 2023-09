A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, está se preparando para a segunda edição de uma das maiores festas musicais e de negócios que a região já viu. Acontece de 20 a 24 de setembro, no Centro MultiEventos, a 2ª Expofazenda, Feira Agroindustrial de Fazenda Rio Grande. Shows nacionais, entre eles Luan Santana, serão atrações do evento.

O município afirma que neste período será a capital da música sertaneja, já que além de Luan Santana, levará ao palco apresentações de Pedro Sampaio, Thaeme e Tiago, Jads e Jadson, Simone Mendes e Gabriela Rocha. Na primeira edição da festa, mais de 200 mil pessoas visitaram a feira, que gerou R$ 100 milhões em negócios.

Para valorizar a cultura local, está previsto um palco alternativo para apresentações de artistas locais e regionais.

A expectativa dos organizadores é que a edição deste ano gere mais de dois mil empregos diretos e indiretos, mais de 300 expositores estão confirmados na feira que terá exposição de ovinos promovida pela Ovinopar. No dia 24 haverá a exposição de cavalo crioulo, moto vaca e também eventos de hipismo.

O evento também vai reunir grandes peões de rodeio do Brasil, as provas serão válidas pela Liga Nacional de Rodeios (LNR) e serão realizadas exposições de animais e stands para os produtores agroindustriais.

A Expofazenda também terá a presença de Fernanda Gonsalves, eleita a nova Rainha da 2ª Expofazenda. Ela venceu outras nove competidoras e irá substituir a Lorena Barbosa, que foi a rainha da primeira edição.

Veja a programação de shows da Expofazenda.

Dia 20 (quarta-feira) – Luan Santana

Dia 21 (quinta-feira) – Gabriela Rocha

Dia 22 (sexta-feira) – Atitude 67 e Simone Mendes

Dia 23 (sábado) – Jads e Jadson e Thaeme e Tiago

Dia 24 (domingo) – Gustavo Mioto e Pedro Sampaio

