Gastronomia, dança e produtos da cultura oriental são atrações do Festival Oriental, que acontece em Curitiba, nesta sexta-feira (15) e sábado (16). O evento será realizado no Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), das 11h às 20h e vai contar com 12 estabelecimentos. A entrada é gratuita.

No Festival Oriental, os visitantes poderão participar do workshop de dobraduras, além de encontrarem a venda de amigurumis, de artigos em crochê, bonsais, apresentação de karatê e de artes tradicionais orientais e ainda, a chance de fazer uma tatuagem de henna.

Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Sushis e mais pratos

Na área de gastronomia, o destaque do Festival Oriental são os sushis, crepes japoneses, sorvetes especiais, obentôs (marmita japonesa), taiyaki (bolo japonês em formato de peixe), bolachas artesanais e produtos importados. Os preços dos produtos à venda vão variar de R$ 2 a R$ 29,90.

Veja abaixo a lista completa dos pratos, espaços gastronômicos e atrações que fazem parte do Festival Oriental do Mercado Municipal Capão Raso, neste ano.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, com o cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

Festival Oriental Local

Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Data: sexta-feira (15/9) e sábado (16/9)

Espaço Sabores Gastronomia

Abesan: doces, sushis, obentôs e produtos tradicionais

Oishi Japanese crepes e ice cream: crepes japoneses, taiyakis (bolo japonês em formato de peixe) e sorvetes especiais

Yakifast: Karaage (filés de sobrecoxa de frango fritos)

Umai cookies: bolachas artesanais e decoradas

Chocoemel: doces artesanais

Okamoto: produtos importados

Ryzy Al Mare: sushi bar e peixaria pocket

Artigos variados

Space Tech’s: games e artigos geek colecionáveis.

Robalo Crochê: amigurumis e itens em crochê.

Manafix: loja de cartas e artigos colecionáveis.

Atrações

Karui Origami e Papercraft: workshop de dobraduras

Khadija Mohamed: tatuagens de henna e artes

Apresentações de karatê

Ryukyu Koku Matsuri Daiko: apresentação de artes tradicionais orientais. Música e dança

Funcionamento de segunda a sábado

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

