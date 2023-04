Johnny Hooker faz show em Curitiba em homenagem a Marília Mendonça

O cantor Johnny Hooker chega a Curitiba com sua turnê inédita “Clube da Sofrência – Uma Homenagem a Marília Mendonça”, no dia 27 de abril, às 21h, no palco do Teatro Positivo. No show especial, o cantor se divide entre os principais sucessos da meteórica carreira da cantora e clássicos de seu premiado repertório autoral. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60, via Disk Ingressos. A produção do show é das produtoras Polarize Comunicação e Eventos e da Brave Produções.

A ideia inusitada de fazer um show que unisse os repertórios surgiu da vontade de homenagear a vida e a obra da cantora que morreu precocemente em um trágico acidente aéreo, em novembro de 2021. Marília ficou conhecida como a melhor representante da “sofrência” – famoso subgênero do cancioneiro romântico brasileiro.

Johnny, que despontou nacionalmente com o sucesso de seu primeiro álbum solo “Eu Vou Fazer Uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!”, também já é um velho conhecido do gênero, com sucessos como “Amor Marginal” e “Alma Sebosa“. Esta última chegou a ganhar uma versão improvisada da própria Marília, em setembro de 2018, após se conhecerem em uma premiação.

O show, que pretende ser uma grande celebração dos “corações partidos” e promete um retorno às raízes românticas de Hooker, conta ainda com hits surpresas, além de clássicos da Marília Mendonça, como “Infiel”, “Amante Não Tem Lar”, “Alô Porteiro” e “De Quem é a Culpa?”.

Serviço

Johnny Hooker em Curitiba

Data: 27 de abril de 2023 (quinta-feira)

Local: Teatro UP Experience (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 60 a R$ 170, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

