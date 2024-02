Faltando menos de uma semana para o I Wanna Be Tour embarcar em Curitiba, o festival acaba de divulgar em suas redes sociais, nesta segunda-feira (26), os horários de todos os shows que acontecem na capital paranaense no domingo (3), no Estádio Couto Pereira. Lembrando que o evento ainda acontece em São Paulo (2), Recife (6), Rio de Janeiro (9) e Belo Horizonte (10).

Divido em dois palcos: quem deve abrir o festival são os gaúchos da banda Fresno, às 11h, no palco “It’s Not a Phase”; às 11h53 é a vez da banda norte-americana Plain White T’s, no palco “It’s a Lifestyle”. As bandas Day to Remember e Simple Plan fecham o evento, às 21h10 e 22h13, respectivamente. Confira a programação completa abaixo.

Horários dos shows do I Wanna Be Tour

11h – Fresno

11h53 – Plain White T’s

12h46 – Mayday Parade

13h49 – Pitty

14h52 – Boys Like Girls

15h55 – Asking Alexandria

16h58 – The Used

18h01 – All Time Low

19h04 – The All American Rejects

20h07 – NX Zero

21h10 – A Day To Remember

22h13 – Simple Plan

Ingressos

Ainda há ingressos disponíveis para Curitiba. O valor custa a partir de R$ 140 (meia-entrada) mais taxa.

Serviço

I Wanna Be Tour 2023 em Curitiba

Data: 03 de março de 2024

Abertura dos Portões: 10h

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba – PR