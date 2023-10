Jogue a franja para o lado, coloque as munhequeiras e prepare o look preto, porque o “I Wanna Be Tour” desembarca em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, trazendo grandes nomes da cena emo dos anos 2000, como Simple Plan, A Day To Remember, NX Zero e Fresno. Os shows serão no dia 03 de março de 2024 e os ingressos começam a ser vendidos nesta semana.

LEIA MAIS – Sistema X, El Potato, Sunshine, Rave e mais: Baladas de Curitiba dos anos 90 deixam saudade

Idealizado pela 30e, a “I Wanna Be Tour” é uma turnê itinerante em formato inédito no Brasil. Além da capital paranaense, ela passará por mais quatro capitais brasileiras: São Paulo (2 de março), Recife (6 de março), Rio de Janeiro (9 de março) e Belo Horizonte (10 de março).

CONFIRA TAMBÉM – Crypta faz show em Curitiba

Nesta primeira edição, o line up é formado por Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s e Fresno.

VEJA TAMBÉM: Qual baladas antigas de Curitiba você lembra?

Imagem: Divulgação

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$ 210 em Curitiba, mais taxas. A venda começa nesta quarta-feira (4), ao meio dia, no site Eventim e no Estádio Couto Pereira.

Serviço

I Wanna Be Tour 2023 em Curitiba

Data: 03 de março de 2024

Abertura dos Portões: 10h

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba – PR

Bilheteria oficial – sem cobrança de taxa de serviço

Endereço: Bilheteria 2 – Ao lado da entrada da administração – Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Fila para a compra de ingressos: No dia 04/10, o atendimento da bilheteria iniciará as 13h e a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem. Após essa data, mediante a disponibilidade. A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais. *Atente-se aos horários e locais indicados acima.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?