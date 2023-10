Crypta: banda death metal só de mulheres faz show em Curitiba

Crypta é um fenômeno: seu recém-lançado disco, ‘Shades of Sorrow’, alcançou duas posições na Billboard, a principal lista mundial de sucessos da música. A banda figura entre as maiores vendas de álbuns atuais e chegou a 41ª posição na categoria artistas emergentes. Agora, Curitiba vai poder conferir de perto a performance das garotas em única apresentação no CWB Hall neste domingo, 8 de outubro.

O show terá ainda as apresentações das bandas curitibanas Noctus Arcanus, de Atmospheric Death Metal, Hokmoth, de Black metal e Corja!, banda de metal de Fortaleza.

LEIA TAMBÉM:

>> Bairro de Curitiba ganha binário e novo semáforo; mudanças valem já nesta terça

>> Cadela é encontrada só ‘pele e osso’ por equipe de resgate em Colombo

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60 mais taxas na plataforma Bilheto, no sistema meia entrada para todos oferecido por alguns shows da casa.

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Sobre a Crypta

Com Fernanda Lira (vocal e baixo), Tainá Bergamaschi (guitarra), Jessica Di Falchi (guitarra) e Luana Dametto (bateria), a banda Crypta surgiu em 2019 e já alcançou grande sucesso na cena do death metal. Seu primeiro álbum foi ‘Echoes of the Soul’, de 2021. Fernanda e Luana são egressas da banda Nervosa, de thrash metal. Após a passagem por Curitiba, a banda segue com a turnê Shades Of Sorrow pela América Latina e, em 2024 segue para Estados Unidos e Europa.

Serviço

Crypta no CWB Hall

Com Noctus Arcanus, Hokmoth e Corja!

8 de outubro | Domingo

Ingressos: https://www.bilheto.com.br/comprar/1755/crypta

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Parolin – Curitiba – PR

Abertura das portas: 18h00

Classificação: 18 anos.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar