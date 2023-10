A rede Paraná Contra Maus-Tratos recebeu nos últimos dia uma denúncia de maus tratos contra uma cadela que estava nos fundos de uma casa em Colombo, na região Metropolitana de Curitiba. Sem comida, água ou local decente para se abrigar, a cadela foi encontrada em extrema desnutrição, infestada de carrapatos, em um ambiente de grama muito alta e sujeira.

Apesar de um certo receio inicial, a cadelinha se entregou confiante à equipe, facilitando seu resgate. O grupo precisou pular o muro da residência para resgatar o animal.

Após o resgate, a cadela foi encaminhada ao hospital veterinário De Carli, localizado em São José dos Pinhais, que doou tratamento médico. O animal vai receber todos os cuidados necessários até ser encaminhada para um novo lar.

De olho no céu!

