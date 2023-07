Neste sábado (15) acontece um evento voltado para crianças e adultos na Praça do Japão, no bairro Água Verde, em Curitiba, para celebrar o Portal Japonês, a Casa da Cultura e a Casa de Chá, que completam 30 anos.

VIU ESSA? Curitiba distribui mudas de árvores cerejeiras do Japão; veja onde pegar a sua

A praça foi criada em homenagem aos japoneses, na década de 1960. Para celebrar o país oriental, foram construídos lagos artificiais nos moldes japoneses. No espaço também estão plantadas cerejeiras enviadas pelo Japão. Já em 1993, foram construídos o Portal Japonês, a Casa da Cultura e a Casa de Chá.

LEIA AINDA – Quentão e pinhão! Feiras de inverno de Curitiba terminam neste sábado

Neste sábado, a festividade inicia às 10 horas, com o evento literário “Lendo e praticando yoga para crianças e adultos”, com a autora Nina Tassi, professora de Educação Física de São Paulo, na Biblioteca Hideo Handa.

O Portal Japonês (Torii), em estrutura de madeira, está localizado no acesso principal da praça pela Avenida Sete de Setembro. Inspirado na arquitetura japonesa antiga, com curvaturas nas extremidades, foi doado pela Sociedade Cultural Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba.

No espaço também está construída a biblioteca Hideo Handa, que é conhecida pelo público por oferecer leitura para bebês, além das tradicionais oficinas de origami.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!